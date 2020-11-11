Лидер «Яблока» в Бурятии призналась в мастурбации

Известная певица выступила в поддержку футболиста Дзюбы





Лидер регионального отделения партии «Яблоко» в Бурятии, известная панк-певица Наталья Семенова (Сабрина Амо) высказалась в поддержку футболиста Артема Дзюбы. Напомним, интим-видео с мастурбирующим нападающим «Зенита» на днях слили в интернет, после чего на капитана российской сборной по футболу обрушился шквал критики. А главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не будет вызывать его на ноябрьские матчи национальной команды.

Лидер бурятского «Яблока» Наталья Семенова оказалась одним из первых медийных лиц республики, кто также высказался в поддержку футболиста. Сегодня на своей странице в «Фейсбуке» она выложила фото в купальнике и сообщила, что «тоже этим грешит».





Однако многие звезды спорта и шоу-бизнеса высказались в поддержку футболиста, отмечая, что ничего зазорного в его действиях нет. В частности, о своей поддержке Дзюбы заявили Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, хоккеист Евгений Малкин и многие другие. А телеведущий Иван Ургант назвал людей, критикующих Дзюбу, «лицемерами и ханжами». «Что он такого сделал, что его нужно убирать из сборной? Какой вред он может нанести команде? Врачи рекомендуют это делать. Это нормально, это полезно, лучший способ снять стресс. Судя по тому, как наши футболисты снимают стресс, это самый безобидный способ. В конце концов, не стулом же он человека ударил», – сказал Иван Ургант.«Совершенно не понимаю, как можно осуждать Дзюбу или наказать! Ведь он же не ногами мастурбировал, а руками, соответственно, никакого ущерба ни Российскому футболу, ни своему имиджу он не наносит», пошутила певица.По ее словам, «депутаты вообще публично это делают своими мозгами и языками и их никто не осуждает».«А в Фейсбуке, мы с вами здесь такую порнографию разводим, что футболистам и не снилось, свою тупость напоказ выставляем и это норма! Что за общество? Все с ног на голову перевернули, невинные действия считают чем- то гадким, а ментальную порнографию разводить считается в порядке вещей», написала Наталья Семенова.Фото: с личной страницы Натальи Семеновой в «Фейсбук»