В Бурятии студенты-медики пришли на помощь в борьбе с коронавирусом

Ребята в одночасье оказались в самой гуще событий





К борьбе с распространением коронавирусной инфекции Министерство здравоохранения Республики Бурятия привлекает все имеющиеся ресурсы - к такому количеству больных отрасль оказалась, мягко говоря, не готова. Один из таких резервов в настоящее время - из Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова: это студенты старших курсов и ординаторы. Ребята в одночасье оказались в самой гуще событий.

В СМИ уже выходила информация о том, как и для чего объявили мобилизацию среди студентов медицинского института Бурятского госуниверситета. В связи с нехваткой медицинских работников, в первую очередь медсестер и санитаров, начали призывать на службу в медучреждения города обучающихся из бурятского мединститута. Молодежь работает средним медицинским персоналом, в том числе и в ковидных госпиталях, на самом острие борьбы с вирусом.Со студентами оформляют официальный трудовой договор, им выплачиваются соответствующие «ковидные» надбавки. По состоянию на сегодня 189 студентов и 65 ординаторов работают в медицинских учреждениях республики. В дополнение к этому в госпитали направлены 18 ординаторов и 152 студента для прохождения практической подготовки. Это почти весь контингент старших курсов и ординатуры, обучающийся в вузе.На прошлой неделе министр науки и высшей школы Валерий Фальков издал приказ об организации помощи, оказываемой студентами-медиками лечебным учреждениям в условиях распространения ковида. В документе определены правила привлечения обучающихся. Так, министр установил, что помощь субъектам Федерации не только может, но, в сущности, и должна оказываться студентами медиками. В образовательные программы рекомендовано внести изменения, согласно которым помощь в борьбе с распространением пандемии может считаться практической подготовкой обучающихся. В то же время приказом установлено, что такая практика может реализовываться только с письменного согласия обучающегося.Редакция обратилась к ректору Бурятского государственного университета Николаю Мошкину с просьбой прокомментировать, изменятся ли масштабы и характер помощи БГУ Министерству здравоохранения Бурятии.- Фактически приказ нашего министра Фалькова полностью легитимизирует уже сложившиеся отношения и оказание практической помощи Минздраву Бурятии. Мы призываем студентов и ординаторов стать участником этого важного фронта борьбы с эпидемией. Стоит отметить, что почти все студенты выразили согласие и помогают медикам, - сообщил нашему изданию Николай Мошкин.Кроме того, не стоит забывать и про преподавательский состав БГУ: многие из них являются действующими врачами, они продолжают совмещать преподавание с работой в больницах.В университете рассказали, что в качестве мер поддержки вуз взял на себя плату за проживание в общежитиях работающих студентов-медиков. Кроме того, учебный процесс в значительном объеме проходит в онлайн-режиме, чтобы обучающиеся тратили как можно меньше времени на транспорт. Можно констатировать, что в БГУ создан режим максимального благоприятствования студентам в учебе и одновременной помощи Минздраву Бурятии.Однако появились и тревожные показатели. Ковидом уже заболело 59 студентов из числа работающих, 45 из них до сих пор продолжают лечение. Многие из них наверняка заболели на работе. Конечно, молодежь переносит коронавирус гораздо легче старшего поколения, тем не менее от тяжелого течения болезни не застрахован никто.Кроме того, от родителей студентов поступают обращения, они обеспокоены здоровьем своих детей при контакте с больными. Но в вузе уверены, сегодняшние реалии – это хорошая практика для будущих медиков, чья непростая работа априори связана с риском.- Работа в больницах с пациентами не носит обязательный характер, исключительно только с добровольного согласия студентов. В то же время это хорошая практика для будущих врачей, ведь медицинская профессия априори подразумевает риск. Работающие студенты являются действительными медицинскими работниками. А значит, в отношении них действуют все санитарно-эпидемиологические правила, нормы, страхование и компенсационные выплаты, как и в отношении любого другого медицинского работника. И безопасность студента обеспечивается на том же уровне, как и безопасность любого медработника, - отмечают в университете.Валентин Соколов, «Номер один»Фото: БГУ