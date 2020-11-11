Бурятия пока «в плюсе» по естественному приросту населения

А вот на 100 браков приходится уже 77 разводов вместо 64 прошлогодних



В Бурятии за январь–сентябрь нынешнего года естественный прирост населения составил 1586 человек, в расчете на 1000 населения 2,2 промилле, сообщает Бурятстат.



Органами ЗАГС республики зарегистрированы 9445 родившихся и 7859 умерших. По сравнению с соответствующим периодом 2019 года число родившихся увеличилось на 45 человек или на 0,5 %, число умерших уменьшилось на 341 человек или на 4,2 %.



Естественный прирост населения фиксировался в 12 муниципальных образованиях республики, из них наибольшее значение естественного прироста отмечено в Окинском (10 промилле), Иволгинском (9,5), и Еравнинском (5,2) районах. Значительная естественная убыль наблюдалась в Кабанском (-4,5 промилле), Северо-Байкальском (-3,2) и Курумканском (-2,8) районах.



Коэффициент рождаемости соответствует уровню аналогичного периода 2019 года и составил 12,8 новорожденных на 1000 жителей. Увеличение рождаемости наблюдалось в 11 муниципальных образованиях, при этом наибольший рост отмечен в Тарбагатайском (на 13,8 %), Бичурском (на 9,9 %) и Баргузинском (на 9,5 %) районах.



Коэффициент смертности по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года снизился с 11,1 до 10,6 умерших на 1000 населения. Неблагополучная ситуация со смертностью населения сложилась в Кижингинском и Бичурском районах (более 15 умерших на 1000 населения).



В возрасте до 1 года умерли 52 младенца. Коэффициент младенческой смертности уменьшился с 6,0 до 5,6 на 1000 родившихся.



В январе– сентябре в республике зарегистрировали брак 3 343 пары и 2 585 пар его расторгли. Отмечено ухудшение показателя соотношения числа браков и разводов. Если в январе – сентябре 2019 года на 100 браков приходилось 64 развода, то в 2020 году – 77.



Напомним, численность постоянного населения республики по состоянию на 1 января 2020 года составила 985,9 тысячи человек, из них городского населения – 584 тысячи человек и

401,9 тысячи человек сельского.



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