Байкал вошел в «законные» берега

Однако проблема регулировки его уровня пока так и решается в интересах Иркутска



Уровень озера Байкал достиг значения 457 метров (тихоокеанской отметки) 7 ноября. Сейчас этот показатель еще ниже – 456,98 метра. Иркутская ГЭС переходит в штатный режим работы, сообщила пресс-служба Росводресурсов.



Все разбивается о бьеф



Напомним, 30 сентября Енисейское бассейновое водное управление Росводресурсов установило режим работы Иркутского гидроузла со среднесуточными сбросными расходами 2800 кубометров в секунду. Это было связано с аномально высокой приточностью. Уровень Байкала начал повышаться в конце августа. В сентябре приток составил 130% нормы. Максимальной отметки (457,12 метра) Иркутское водохранилище и Байкал достигли 30 сентября.



Причиной повышения стал не просто высокий приток, а приток на фоне ограниченных сбросных расходов в связи с хаотичной застройкой нижнего бьефа Иркутского водохранилища. Станция не могла работать в нормальном режиме и сбрасывать объем воды, позволяющий избежать превышения отметки в 457 метров. Главным приоритетом при регулировании Иркутского водохранилища в условиях высокого притока воды стала безопасность населения.



«В этом году удалось избежать существенных подтоплений в Бурятии и в Иркутской области, но в большей степени это связано с тем, что паводок был вполне заурядным. В условиях более серьезного подъема уровня воды затопление территорий нижнего бьефа водохранилища будет неизбежно. Гидроэлектростанция будет вынуждена работать на проектных режимах с большими, чем нынче, сбросами. В связи с этим надо обратить особое внимание на застроенную территорию нижнего бьефа Иркутской ГЭС: решить, что делать с постройками», - рассказал начальник Управления ресурсов вод и регулирования водохозяйственной деятельности Росводресурсов Дмитрий Савостицкий.



Иркутская область входит в перечень приоритетных паводкоопасных регионов России, установление зон затопления и подтопления на территории которых носит первоочередный характер.



Сейчас гидрологическая обстановка в Иркутской области стабильная, продолжаются процессы ледообразования. В Бурятии ухудшение паводковой и гидрологической обстановки не прогнозируется.



Как напоминает пресс-служба водного ведомства, действующее постановление правительства России от 27 декабря 2017 года «О максимальных и минимальных значениях уровня воды в озере Байкал в 2018-2020 годах» позволяет сдерживать высокий приток в многоводный период до отметки 457,85 метра (форсированный подпорный уровень (ФПУ). Эта отметка учитывает вероятность наступления опасных природных явлений редкой вероятности - 0,01%, такие риски и запас прочности закладываются при строительстве водохранилища. Необходимо также отметить, что для предотвращения рискованных сценариев важно следовать правилам использования водных ресурсов Иркутского водохранилища (1956 год). Этот документ предусматривают максимальный сбросной расход - 6000 кубометров в секунду.



При ранее существующем (с 2001 по 2017) метровом диапазоне уровня Байкала (456 - 457 метров) в нынешней ситуации возникал риск затопления Иркутска в связи с необходимостью поддержания уровня Байкала на отметке 457 метров.



Отметим, что в релизе Росводресурсов, пожалуй, впервые открыто признается, что проблема регулировки уровня Байкала решается исключительно в интересах Иркутской области. Причем именно «в связи с хаотичной застройкой нижнего бьефа Иркутского водохранилища».



Молчание восточных «ягнят»



История известна. С 26 марта 2001 года постановлением правительства РФ уровень воды в озере регулировался в метровом диапазоне - 456 - 457 метров. Однако в начале 2015 года уровень воды опустился ниже отметки 456 метров. Именно тогда срочно принимается постановление правительства РФ, которое разрешило расширение диапазона колебания уровня воды в Байкале до 2 метров 31 сантиметра до 1 января 2021 года. Это стало следствием аномального маловодья. Нижний предельный уровень воды Байкала четыре года подряд (2015 – 2018) опускался ниже минимума – до 455,71 метра в апреле 2016 года. Но сейчас планируется узаконить диапазон колебаний в 2,31 метра, доведя верхний форсированный подпорный уровень (ФПУ) до 457,85 метра.



Приближение к нему фактически будет означать экологическую катастрофу для восточного побережья Байкала в Бурятии. В середине 90-х годов, когда уровень Байкала повышался до 457 метров разрушались береговые линии восточного побережья с повреждением лесов, пляжей. Сейчас значительная часть дельты Селенги затоплена, подтоплены острова архипелага Ярки, а далее полуостров Святой Нос может превратиться в остров, уже предупреждают ученые. В конечном счете колоссальный ущерб понесут уникальные экосистемы дельты Селенги, Чивыркуйского залива и Верхнеангарского сора с потерей их эндемиков.



Иными словами, проблема уровня Байкала с входом его в «законные» (пока) берега никуда не ушла. Равно как и вопрос: как одна будет решаться? Вариантов всего два. Один - в интересах Байкала. Второй - в интересах, по сути, самоволок на западном побережье и энергетиков (а не самого Иркутска как такового). И Бурятия здесь, как говорится, при делах. Да еще при каких. Молчание ее общественных и официальных структур по этому вопросу начинает напоминать пресловутое «молчание ягнят».



Артем Самсонов, «Номер один»

Фото: «Номер один»

