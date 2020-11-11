В Бурятии пропал 52-летний житель села Оронгой

Днем 30 октября мужчина вышел из дома и до сих пор не вернулся



В Бурятии сотрудники полиции разыскивают Анатолия Банзарова, 1968 года рождения, который днем 30 октября вышел из дома в селе Оронгой Иволгинского района и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, сообщили в пресс-службе республиканского МВД .



Приметы: азиатской внешности, рост 165-170 см, худощавого телосложения.



Был одет: джинсы темно-синего цвета, красная кофта, черная кепка, темно-синяя зимняя куртка с капюшоном, зимние черные ботинки.



При наличии какой-либо информации о пропавшем либо его местонахождении просим незамедлительно сообщить по телефонам: 8 (3012)29-53-70, 89021688739 или 102 (112).



Фото: МВД по Бурятии

