11.11.2020
В Бурятии иномарка опрокинулась на Лев-горе

В Бурятии иномарка опрокинулась на Лев-горе

Водитель, который не справился с управлением, госпитализирован

В Бурятии в местности «Лев гора», в 7 километрах от села Тарбагатай, сегодня опрокинулся автомобиль «Мицубиси Делика». Его водитель, направлявшийся из Улан-Удэ в Тарбагатай, не справился с управлением .

На место выехали работники пожарной части №43. По их прибытии в салоне машины находился мужчина.  Для извлечения его из автомобиля пожарные вскрыли боковую дверь. Он госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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