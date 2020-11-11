В Бурятии иномарка опрокинулась на Лев-горе

Водитель, который не справился с управлением, госпитализирован



В Бурятии в местности «Лев гора», в 7 километрах от села Тарбагатай, сегодня опрокинулся автомобиль «Мицубиси Делика». Его водитель, направлявшийся из Улан-Удэ в Тарбагатай, не справился с управлением .



На место выехали работники пожарной части №43. По их прибытии в салоне машины находился мужчина. Для извлечения его из автомобиля пожарные вскрыли боковую дверь. Он госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.



Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС

