11.11.2020
В Бурятии иномарку занесло в аватотрал

В Бурятии иномарку занесло в аватотрал

В результате ДТП погиб один человек, второй доставлен в больницу

Один человек погиб, второй доставлен в Центральную районную больницу Мухоршибирского района в тяжелом состоянии в результате ДТП  в местности Сухара Мухошибирского района, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Инцидент произошел накануне вечером. Предположительно, легковой автомобиль «Тойота Алион» ехал в сторону села Мухоршибирь. Из-за гололеда машину занесло в трал, стоящий на обочине.

На момент прибытия пожарных двоих пострадавших вытащили из машины очевидцы ДТП.

Фото: pixabay.com
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