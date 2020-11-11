В Бурятии иномарку занесло в аватотрал

В результате ДТП погиб один человек, второй доставлен в больницу



Один человек погиб, второй доставлен в Центральную районную больницу Мухоршибирского района в тяжелом состоянии в результате ДТП в местности Сухара Мухошибирского района, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.



Инцидент произошел накануне вечером. Предположительно, легковой автомобиль «Тойота Алион» ехал в сторону села Мухоршибирь. Из-за гололеда машину занесло в трал, стоящий на обочине.



На момент прибытия пожарных двоих пострадавших вытащили из машины очевидцы ДТП.



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