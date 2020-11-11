Жителей Бурятии просят поддержать гастрономические бренды республики

Народное голосование конкурса «Вкусы России» пройдет с 19 ноября по 2 декабря
Гастрономическое народное голосование, в ходе которого каждый житель страны сможет поддержать любимый продукт и свой регион в конкурсе «Вкусы России», стартует 19 ноября, сообщает минсельхозпрод Бурятии.
По итогам конкурса будут определены финалисты в восьми номинациях, которые позволят максимально полно раскрыть потенциал различных брендов – от широко известных в нашей стране и способных завоевать зарубежные рынки, до небольших, которые при определенной поддержке могут дать толчок развитию сельских территорий.
Бурятия представила на конкурс бурятские буузы, байкальскую смолку, боргойское мясо, облепиху и чай бурятских знахарей, которые требуют поддержки в предстоящем голосовании.
«Идея потрясающая - представить на конкурс все разнообразие вкусов огромной страны. Бурятия многогранна, здесь есть чем угостить и даже удивить гастрономического туриста. Мы представили продукцию брендов «Чай бурятских знахарей» и «Облепиха Бурятии» в номинации «Попробуй, полюбишь». Считаю, что, участвуя в конкурсе, мы достойно представим республику, получим хороший опыт, найдем своего потребителя в разных уголках России», - поделился руководитель компании «Лесная фабрика» Александр Разживин.
По мнению экспертов, один из сильных брендов, представленный на конкурс - чай бурятских знахарей.
«Дикоросы Байкальского региона отличаются многообразием видов и их широким употреблением. Запасы дикорастущей продукции в республике огромны. Отвар или настой разных частей лекарственных растений содержит большое количество антиоксидантов, тонинов, витаминов, эфирных масел и других полезных веществ, которые эффективно очищают организм от шлаков и способствуют укреплению здоровья в целом. Травяные чаи благотворно влияют на самочувствие, нормализуют обмен веществ, повышают иммунитет, укрепляют кровеносные сосуды и улучшают кроветворение», - рассказала доктор биологических наук, профессор Восточно-Сибирского государственного университета технологий Татьяна Анцупова.
Чай население Бурятии употребляет уже на протяжении четырех веков. Это зеленый чай грубого помола. В него добавляли молоко, соль, поджаренную муку, курдючное сало, измельченное вяленое мясо. Этот энергетический напиток давал силу и сытость и служил не только пищей, но и лекарством. Буряты испокон веков использовали для приготовления чая дикорастущие растения: коренья дикой сараны, дикой гречихи, кровохлебки, солодки, ревеня, листья брусники, плоды боярышника, листья иван-чая и многое другое.
Травяные чаи известны со времен Чингисхана. Для сохранения сил и нервного равновесия Чингисхан приказывал своей армии пить травяной чай, который помогал сохранять здоровье и внутреннее спокойствие воинов. Этот чудесный чай состоял из равных частей душицы, зверобоя и мяты. У тех, кто принимает этот чай, нервы становятся стальными, а жизнь кажется радостной и наполненной смыслом.
Многие годы натуральные травы были незаслуженно забыты. И только в последнее время начало набирать большую популярность фитотерапия. В состав чайных напитков и сборов входят эндемичные лекарственные растения республики. И это не просто рецепты, это результат научных исследований ученых Бурятского научного центра.
Как подчеркнул министр сельского хозяйства Бурятии Даба-Жалсан Чирипов, проведение конкурса позволит создать новые драйверы роста АПК, в том числе поддержать малых производителей, стимулировать развитие сельских территорий и агротуризм.
Минсельхоз республики призывает всех жителей Бурятии с 19 ноября по 2 декабря 2020 года проголосовать за бурятские бренды на сайте https://russiantastes.ru/.
Фото: russiantastes.ru
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