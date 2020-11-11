Автомобилисты Улан-Удэ недовольны новым светофором

Он заметно затормозил движение на ул. Бабушкина





Автомобилисты Улан-Удэ возмущаются обустройством светофора на пересечении ул. Бабушкина и ул. Красной Звезды, который привел к образованию заторов и автомобильных пробок в часы пик.

- Режим работы отрегулирован так, что большую часть времени поток машин, движущийся по ул. Бабушкина, вынужден ждать, когда проедут автомобили с второстепенной улицы Красной Звезды, которым дается слишком много времени, - жалуются улан-удэнцы в соцсетях. - В результате перед железнодорожным переездом образуются длинные пробки.Как отмечают автомобилисты, «без светофора было проще проскочить этот участок, но сегодня из-за безобразной регулировки путь из сотых кварталов в центр города занимает больше времени.В мэрии Улан-Удэ, по инициативе которой был размещен светофор, отметили, что его установка позволит снизить аварийность на данном напряженном участке ул. Бабушкина.- Пока светофорный объект работает в тестовом варианте, и после анализа данных и учета всех замечаний его режим будет изменен, - заверили чиновники.Фото: «Номер один»