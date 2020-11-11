В Бурятии военные экономят патроны в лазерном тире «Рубин-110»

Интерактивный комплекс дает ощущение нахождения в реальном бою благодаря имитации выстрела

Уникальность стрелкового комплекса состоит не только в том, что в него входит более 2000 стрелковых упражнений. При выполнении стрельб учитываются баллистические характеристики оружия и метеорологические условия стрельбы. Тир позволяет проверить навыки новобранцев до выхода на войсковое стрельбище и экономить боеприпасы.









В Бурятии в штабе общевойскового объединения Восточного военного округа установлен интерактивный лазерный стрелковый тир «Рубин-110», на котором военнослужащие объединения проверяют эффективность проведения упражнений контрольных стрельб, сообщили в пресс-службе ВВО.Инициатором такого вида подготовки стал исполняющий обязанности командующего общевойсковым объединением, генерал-майор Руслан Абдулхаджиев. По его словам, возможности лазерного тира значительно повысят уровень огневой подготовки военнослужащих, позволят улучшить результаты в меткости.Стрельба по целям на огромном экране осуществляется с помощью лазеров, установленных на стрелковом оружии. Ощущение нахождения в реальном бою достигается с помощью реалистичной имитации выстрела.Тир позволяет производить стрельбу одновременно шестью обучаемым с регистрацией, обработкой и отображением персональных результатов по каждому стрелку, производить стрельбу из автомата и пулемета Калашникова одиночными выстрелами и очередями в зависимости от условий упражнения. А также выполнять упражнения начальных стрельб, упражнений учебных и контрольных стрельб из пистолета, автомата, винтовки СВД и другого оружия.Преимуществом данного тира является его мобильность, быстрота развертывания, возможность в ходе тренировки производить стрельбу из различных положений с места и в движении.Фото и видео: пресс-служба ВВО