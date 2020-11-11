В Улан-Удэ начали пылесосить улицы

Опавшую листву и мусор с тротуаров убирают вакуумные машины



Слова популярного шлягера «Листья жгут» в исполнении Михаила Боярского, похоже, скоро утратят смысл в столице Бурятии. Вакуумные подметально-уборочные машины вышли улицы Улан-Удэ. Они не только удаляют с дорожной поверхности пыль и мусор, но собирают и транспортируют его к месту выгрузки, сообщили в городской администрации.



Это тот же пылесос, только размером больше. Внутри кузова машины установлен специальный контейнер, куда попадает собранный мусор, его подача осуществляется за счет разреженного воздуха, создаваемого работой центробежного вентилятора. Наполненный бункер разгружается самосвальным способом.



В Комбинате по благоустройству Комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ работают машины Johnston VT650 на базе КамАЗа. Машины обладают большой производительностью и созданы для автоматизированной уборки мусора и пыли на городских территориях. Всасывающий рукав вращается на 280 градусов,обеспечивая возможность убирать мусор вокруг припаркованных автомобилей. Объем бункера для смета очень большой и составляет 6,5 кубометра.



Ежедневно Комбинат по благоустройству проводит уборку 208 улиц общей площадью 1,2 миллиона квадратных метров. Напомним, прежде осенью в помощь коммунальщикам часто отряжались школьники, студенты, трудовые коллективы, которые выметали газоны, собирая упавшую листву в кучи. Затем эти кучи поджигались и долго горели, заволакивая улицы дымкой. Она действительно напоминала дым «прощального салюта» из известной песни, но вряд ли приносила пользу атмосфере.



Фото: ulan-ude-info.ru

