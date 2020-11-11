Ликвидация частных котельных Улан-Удэ в интересах ТГК-14?

В Народном Хурале раскритиковали предложение бизнесу города тотально перейти на теплоцентрали



Цель нового законопроекта – создание механизма, способствующего добровольному подключению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к системам ТГК-14. Такое предположение высказала старший помощник прокурора Бурятии по взаимодействию с законодательными и исполнительными органами республики, органами местного самоуправления Аюна Петухова на заседании Комитета по экономической политике, природопользованию и экологии Народного Хурала.



Комитет рассмотрел законопроект о внесении изменений в региональный закон об охране атмосферного воздуха. Вопрос значится в проекте повестки очередной четырнадцатой сессии Народного Хурала, сообщили в его пресс-службе. Документ представила замминистра природных ресурсов республики Наталья Тумуреева.

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«Законопроектом запрещается в период с 15 сентября по 15 мая использование твердых видов топлива для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые ведут свою коммерческую деятельность в Улан-Удэ, но в том случае, если у них уже есть подключение к центральному теплоснабжению либо есть возможность получения централизованного теплоснабжения», - пояснила замминистра.



Выслушав докладчика, депутаты высказали свои замечания. Парламентарии попросили уточнить, сколько предпринимателей и юридических лиц попадут под действие этого закона? Кто из них присоединены к сетям, а сколько имеют возможность присоединения? Достаточно ли у ТГК-14 мощностей, предусматривается ли компенсационный механизм для субъектов предпринимательской деятельности? Прозвучал и самый важный вопрос - насколько снизится уровень загрязнения воздуха?



Инициаторы законопроекта смогли ответить лишь на отдельные вопросы. Так, председатель проектно-аналитического Комитета администрации Улан-Удэ Вадим Имедеев отметил, что в столице республике около 200 объектов, присоединенных к сетям центрального теплоснабжения, но в целях экономии использующих автономный источник тепла. Представитель мэрии пояснил, что оценить объем предельно допустимых выбросов в атмосферу от каждого из них невозможно, поскольку концентрация бензапирена очень высокая.



Депутат Дмитрий Дружинин поинтересовался, кто будет производить расчеты для присоединения к теплосетям, и кто будет это контролировать?



«Если мы даже теоретически принимаем этот закон, то получается, что предприниматель, который пользуется своей котельной и находится в 50 метрах от сетей, должен закрыть котельную. В эту зиму! – высказал сомнение парламентарий. - При этом успеть как-то договориться с ТГК-14, построить тепловые сети, подключиться, когда на улице будет уже минус 30 и ниже. Как это можно сделать в наступившем отопительном сезоне?».



Основная причина отказа от центрального теплоснабжения – высокая стоимость услуг ТГК-14. На эту сторону проблему обратил внимание депутат Иннокентий Вахромеев. Именно поэтому предприниматели перешли на автономные источники энергии.



«Чтобы присоединиться к сети, предприниматель будет нести затраты на прокладку труб, на согласование и подключение тоже нужны немалые суммы до нескольких миллионов. Переходить на электроотопление – еще дороже, - заявил парламентарий. - В законопроекте не представлены расчеты, эффективность от нововведения не раскрыта».



Старший помощник прокурора Бурятии Аюна Петухова высказала немало замечаний к документу кроме того, что приведено выше.



Временно исполняющий обязанности председателя комитета Виктор Ячменев подвел итог дискуссии: документ сырой, его необходимо доработать. По итогам заседания принято решение вернуться к рассмотрению документа на следующем заседании.



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