В Забайкалье из пневматического ружья ранена девятилетняя девочка

Возбуждено уголовное по статье УК РФ «покушение на убийство малолетнего»



В Краснокаменске после проведения доследственной проверки возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «покушение на убийство малолетнего» по факту получения ранения малолетней девочкой в городе Краснокаменске, сообщили в Следственном управлении СКР по Забайкальскому краю.



По данным следствия, 10 ноября с 16 до 19 часов неустановленное лицо выстрелило предположительно из пневматической винтовки в девятилетнюю девочку, которая госпитализирована с ранением лопаточной области в больницу.



В настоящее время следователи проводят комплекс неотложных следственных действий. Осмотрено место происшествия, изъяты следы и образцы веществ, имеющих значение для расследования дела. Назначены необходимые судебные экспертизы. Следователи СК поручили полицейским незамедлительно провести оперативно-разыскные мероприятия для установления лица, причастного к преступлению.



Руководитель регионального следственного управления СК России Юрий Русанов взял на особый контроль расследование этого преступления. В Краснокаменск для оказания практической помощи в проведении следственных действий, назначении экспертиз и других процессуальных действий направлены следователи-криминалисты аппарата следственного управления.



Расследование уголовного дела продолжается.



Фото: pixabay.com

