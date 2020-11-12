В Бурятии глава села незаконно предоставил землю родственнику

После суда над чиновником землю вернули муниципалитету
В августе 2020 года приговором Джидинского районного суда бывший глава сельского поселения «Нарынское» был осужден за превышение должностных полномочий. Он незаконно предоставил родственнику три земельных участка сельхозназначения общей площадью 13,6 га.
После вынесения приговора прокурор обратился с иском в суд о признании договоров купли-продажи земли недействительными и аннулировании записей о регистрации на них права собственности.
Суд требования прокурора удовлетворил. Незаконно предоставленные земельные участки возвращены в муниципальную собственность, сообщили в прокуратуре Бурятии.
Напомним, сам бывший глава за махинации с землей получил штраф в размере ста тысяч рублей. Также ему запретили занимать должности государственной службы и службы в органах местного самоуправления сроком на два года.
Фото: «Номер один»
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