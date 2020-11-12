В Бурятии за сутки умерли восемь пациентов с коронавирусом

Общее число заболевших составило 14366 человек





Как сообщили в Роспотребнадзоре, по состоянию на утро 12 ноября в Бурятии зарегистрировано 14 366 (+236) лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19. Круг контактных лиц составляет 7220 человек.

Всего выздоровели от COVID-19 – 9308 (+152) человек. В стационарах Республики Бурятия получают лечение 2203 пациента с новой коронавирусной инфекцией (из них 28детей), в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 1686. В отделениях реанимации находится 109 пациентов (из них старше 65 лет – 47), на ИВЛ 54 пациентов (из них старше 65 – 30), в том числе на неинвазивной ИВЛ - 31.В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 2649 коек, занято – 2203, свободно 446 коек. Занятость коечного фонда составляет 83,2%. Амбулаторное лечение проходят 2588 пациентов.Всего умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией – 267 (+8) человек.Фото: pixabay.com