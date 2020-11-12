Чиновники Бурятии вновь подсунули сиротам непригодное жилье

Оно представляло опасность для своих владельцев





Прокуратура Бурятии провела проверку по обращениям шести сирот, заявивших о нарушении их жилищных прав.

«Сиротам предоставили жилые помещения в селе Нижний Саянтуй, которые по результатам экспертизы признаны непригодными для эксплуатации. Конструктивные элементы строений имеют дефекты, несущие опасность для жизни человека», сообщили в надзорном ведомстве.



Прокурор подал иски к Минсоцзащиты Бурятии и Республиканскому ресурсному центру «Семья». Он потребовал предоставить сиротам благоустроенные жилые помещения, пригодные для проживания, отвечающие требованиям законодательства, санитарным и техническим нормам взамен предоставленного ранее.



Железнодорожный суд Улан-Удэ три иска удовлетворил, а в удовлетворении еще трех отказал. Не согласившись с этим, прокурор подал жалобу в Верховный суд Бурятии. Там решения суда первой инстанции отменили, полностью удовлетворив требования прокурора.



Напомним, в Бурятии это уже не первый случай, когда чиновники пытаются заселить сирот в непригодное жилье. Самый резонансный из них произошел



Фото: ОНФ «Сиротам предоставили жилые помещения в селе Нижний Саянтуй, которые по результатам экспертизы признаны непригодными для эксплуатации. Конструктивные элементы строений имеют дефекты, несущие опасность для жизни человека», сообщили в надзорном ведомстве.Прокурор подал иски к Минсоцзащиты Бурятии и Республиканскому ресурсному центру «Семья». Он потребовал предоставить сиротам благоустроенные жилые помещения, пригодные для проживания, отвечающие требованиям законодательства, санитарным и техническим нормам взамен предоставленного ранее.Железнодорожный суд Улан-Удэ три иска удовлетворил, а в удовлетворении еще трех отказал. Не согласившись с этим, прокурор подал жалобу в Верховный суд Бурятии. Там решения суда первой инстанции отменили, полностью удовлетворив требования прокурора.Напомним, в Бурятии это уже не первый случай, когда чиновники пытаются заселить сирот в непригодное жилье. Самый резонансный из них произошел несколько лет назад в поселке Сотниково и закончился громкими судебными разбирательствами, а также уголовным делом в отношении замминистра строительства Бурятии.Фото: ОНФ