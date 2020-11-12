В Бурятии оштрафовали бизнесмена, не заключившего договоры с работниками

Один из них не получил зарплату и пожаловался в прокуратуру
В прокуратуру Бурятии обратился житель Заиграевского района с заявлением о нарушении его трудовых прав. Надзорное ведомство провело проверку.
С июля по сентябрь 2020 года мужчина работал водителем у индивидуального предпринимателя, осуществляющего сбор и вывоз отходов. В нарушение закона бизнесмен не заключил с ним трудовой договор. Кроме того, работнику не выплатили зарплату за август–сентябрь. В ходе проверки выяснилось, что с бухгалтером предпринимателя трудовой договор также не заключался.
Прокурор внес бизнесмену представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого трудовые договоры заключены, долг по зарплате выплачен.
За уклонение от оформления трудового договора и невыплату зарплаты в установленный срок предприниматель привлечен к административной ответственности и оштрафован.
Фото: «Номер один»
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