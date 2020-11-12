В Бурятии оштрафовали бизнесмена, не заключившего договоры с работниками

Один из них не получил зарплату и пожаловался в прокуратуру







В прокуратуру Бурятии обратился житель Заиграевского района с заявлением о нарушении его трудовых прав. Надзорное ведомство провело проверку.

С июля по сентябрь 2020 года мужчина работал водителем у индивидуального предпринимателя, осуществляющего сбор и вывоз отходов. В нарушение закона бизнесмен не заключил с ним трудовой договор. Кроме того, работнику не выплатили зарплату за август–сентябрь. В ходе проверки выяснилось, что с бухгалтером предпринимателя трудовой договор также не заключался.Прокурор внес бизнесмену представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого трудовые договоры заключены, долг по зарплате выплачен.За уклонение от оформления трудового договора и невыплату зарплаты в установленный срок предприниматель привлечен к административной ответственности и оштрафован.Фото: «Номер один»