Умер первый президент Бурятии Леонид Потапов

В начале ноября он был госпитализирован в больницу с коронавирусом



В Улан-Удэ на 86-м году жизни скончался первый президент Бурятии Леонид Васильевич Потапов. Об этом «Номеру один» сообщил источник в правительстве республики. Как информировал «Номер один», в начале ноября Леонида Васильевича и его супругу Нину Сергеевну госпитализировали с легкой формой коронавирусной инфекции. Однако победить болезнь не удалось.



Напомним, в нынешнем году Леонид Васильевич Потапов, который работалт ведущим научным сотрудником в отделе региональных экономических исследований при Президиуме Бурятского научного центра Сибирского отделения РАН, отметил 85-летие.



Леонид Васильевич возглавлял республику в общей сложности 17 лет. В апреле 1990 года он был избран первым секретарем Бурятского областного комитета КПСС. В октябре 1991 года на сессии Верховного Совета Бурятской ССР избирается председателем Верховного Совета республики, тогда высшего органа власти региона. А с 1994 года трижды побеждает на выборах президента Бурятии, работая на этом посту до июля 2007 года. Сложный путь для любого руководителя. Одни «лихие» 90-е чего стоили - с их кризисами, митингами, дефолтами. Однако пост президента Потапову раз за разом доверяли избиратели во всегда сложной конкурентной предвыборной борьбе.



«Номер один» выражает соболезнование родным и близким Леонида Васильевича Потапова.





Фото: «Номер один»

В Улан-Удэ на 86-м году жизни скончался первый президент Бурятии Леонид Васильевич Потапов. Об этом «Номеру один» сообщил источник в правительстве республики. Как информировал «Номер один», в начале ноября Леонида Васильевича и его супругу Нину Сергеевну госпитализировали с легкой формой коронавирусной инфекции. Однако победить болезнь не удалось.Напомним, в нынешнем году Леонид Васильевич Потапов, который работалт ведущим научным сотрудником в отделе региональных экономических исследований при Президиуме Бурятского научного центра Сибирского отделения РАН, отметил 85-летие. «Номер один» публиковал его интервью в канун юбилея Леонид Васильевич возглавлял республику в общей сложности 17 лет. В апреле 1990 года он был избран первым секретарем Бурятского областного комитета КПСС. В октябре 1991 года на сессии Верховного Совета Бурятской ССР избирается председателем Верховного Совета республики, тогда высшего органа власти региона. А с 1994 года трижды побеждает на выборах президента Бурятии, работая на этом посту до июля 2007 года. Сложный путь для любого руководителя. Одни «лихие» 90-е чего стоили - с их кризисами, митингами, дефолтами. Однако пост президента Потапову раз за разом доверяли избиратели во всегда сложной конкурентной предвыборной борьбе.«Номер один» выражает соболезнование родным и близким Леонида Васильевича Потапова.Фото: «Номер один»