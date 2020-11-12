Правительство Бурятии выразило соболезнования в связи с кончиной Леонида Потапова

Создана правительственная комиссия по организации похорон первого президента республики



«Правительство Бурятии выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной первого президента Республики Бурятия Леонида Васильевича Потапова.



Леонид Васильевич посвятил свою жизнь Бурятии, за годы руководства регионом в самое тяжелое для нашего государства время добился поступательного развития республики по всем направлениям. И после сложения полномочий президента Республики Бурятия продолжал трудиться на благо республики.



Искренне скорбим об общей для всей Бурятии утрате. Светлая память о Леониде Васильевиче навсегда останется в истории Республики Бурятия и в сердцах его коллег, родных и близких», - говорится в соболезновании, которое подписал глава республики Алексей Цыденов.



«Создана правительственная комиссия по организации похорон Леонида Васильевича Потапова, родственникам будет оказана вся необходимая помощь», - пресс-служба правительства.



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