В Бурятии суровая сельчанка ответит за грабеж и проникновение в жилище

Женские обиды и пары алкоголя привели ее под следствие по двум тяжким статьям УК





В Бурятии в отдел полиции по Кяхтинскому району обратилась 28-летняя жительница села Большая Кудара с заявлением о грабеже. Она рассказала о том, что днем в окно ее дома постучалась нетрезвая 34-летняя односельчанка и потребовала выйти на улицу для выяснения отношений, так как ранее у женщин произошел конфликт. Видя состояние незваной гостьи, хозяйка ответила отказом. Однако та кулаком разбила оконное стекло и стала очищать раму от осколков, чтобы через окно проникнуть в дом.



Испугавшись, потерпевшая спряталась в кладовой. Дождавшись, когда самозванка покинет жилище, не найдя ее, сельчанка побежала к знакомому. Однако, подозреваемая догнала ее, ударила и отобрала телефон, после чего скрылась. Ущерб составил шесть тысяч рублей.



Злоумышленницу задержали полицейские. По ее словам, выпив с приятелем и вспомнив старые обиды, она решила отомстить знакомой за высказанные некогда в ее адрес оскорбления. Ранее женщина привлекалась к уголовной ответственности за квартирную кражу, сообщили в пресс-службе республиканского МВД. Гаджет у подозреваемой изъят. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья».



Также возбуждено и направлено для дальнейшего расследования в СКР уголовное дело по статье 139 УК РФ «Незаконное проникновение в жилище против воли проживающего в нем лица». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за умышленное повреждение чужого имущества с причинением значительного ущерба (статья 167 УК РФ).



Следствие продолжается.



Фото: «Номер один»

