В Улан-Удэ приставы помогли соседям обменять забор на курятник

Владельцы смежных участков решали свои бытовые споры через суд и приставов





В Улан-Удэ приставы исполнили решение суда, предотвратив конфликт двух соседей, которые не смогли решить свои бытовые споры без вмешательства Фемиды, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.



Владелец одного из участков обратился в суд на соседа с требованием к нему восстановить забор, разделяющий смежные участки; ориентировать скат крыш на его сторону, выполнить водоотведение на хозяйственных постройках и освободить земельный участок от шлака, который высыпается с крыши его гаража.



В ответ на такое заявление владелец соседнего дома подал встречный иск с требованием снести курятник соседа, расположенный вблизи его бани, и организовать водоотведение с крыши соседского гаража.



На основании исполнительного документа было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого пристав выехал по адресу и проинформировал должников о всех возможных последствиях в случае уклонения от исполнения решения суда. В том числе об исполнительском сборе, который им придется оплатить при игнорировании требований исполнительного документа неимущественного характера в размере 5 тысяч рублей.



В результате предпринятые судебным приставом меры поспособствовали исполнению судебного решения с обеих сторон. Для проверки исполнения судебного решения судебный пристав еще раз съездил по адресу. Соседи свои обязательства исполнили в полном объеме, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.



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