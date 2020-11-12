Чиновники мэрии Улан-Удэ затягивают введение льгот на муниципальном транспорте

Депутатов горсовета такая ситуация возмутила





Введение льготного проездного билета на автобус для отдельных категорий граждан обсудили депутаты горсовета Улан-Удэ на заседании Комитета городского хозяйства, транспорта и связи. Отметим, это вопрос обсуждался уже не раз. На последнем заседании Комитету по транспорту мэрии города было поручено разработать соответствующую документацию и выявить количество граждан льготной категории.

– У нас есть несколько систем льгот, которые могут применяться по транспорту. Это социальные льготы для определённых категорий – пенсионеров, школьников, студентов. Вот эти льготы относятся к региональным полномочиям и передаются на муниципальный уровень вместе с финансированием. Выяснилось, что все эти льготы были переведены в денежное выражение в ходе монетизации, то есть, они были заменены денежным содержанием. Льготы на проезд в республиканском бюджете не предусмотрены, чтобы вернуться к системе социальных льгот, нам нужно выйти с предложением в Народный Хурал Бурятии, – пояснил председатель профильного комитета Сергей Бурдиков.Председатель Комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству мэрии Улан-Удэ Юрий Ткачёв отчитался по количеству льготников, которые могут претендовать на новые проездные. По его словам, сложности во внедрении льгот могут возникнуть из-за ограничительных мер. Пассажиропоток резко сократился, а гражданам льготной категории продлили режим изоляции. В связи с этим Юрий Ткачёв заключил, что сейчас внедрение льготных проездных не нужно. На разработку проекта он попросил ещё 1,5 месяца.Зампред горсовета Анатолий Белоусов согласился с тем, что показатели перевозок пассажиров резко сократились. Но, по его мнению, необходимо как можно скорее ввести льготы, а именно, сделать каждую третью поездку на трамвае бесплатной. Он поинтересовался, почему разработка проекта требует так много времени?– Прошло два месяца с роста тарифов на общественный транспорт. Ещё тогда был поставлен вопрос о внедрении льготных проездных. Я думаю, что никаких отговорок и откладываний введения льгот быть не должно. С 1-го декабря надо начинать работать по льготам. Народ ведь ждёт, – согласился председатель горсовета Чимит Бальжинимаев.В итоге предложили ввести льготные проездные на уровне эксперимента, чтобы за месяц сделать выводы о том, какие льготы будут пользоваться большей популярностью у населения и смогут поднять уровень потока пассажиров. Таким образом, можно будет решить сразу две проблемы.Фото: «Номер один»