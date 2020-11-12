Хурал Бурятии выразил соболезнования в связи с кончиной Леонида Потапова





Председатель Народного Хурала Бурятии Владимир Павлов от имени всего депутатского корпуса выразил глубокое соболезнование родным и близким в связи с кончиной выдающегося государственного, политического и общественного деятеля, первого президента республики Леонида Васильевича Потапова.

Леонид Васильевич Потапов возглавлял Верховный Совет Республики Бурятия двенадцатого созыва (октябрь 1991 - июль 1994 г.г). На всенародных выборах в 1994 году был избран первым президентом РБ, возглавив правительство республики. Жители Бурятии оказали ему доверие еще дважды - на выборах в 1998 и 2002 годах.- Леонид Васильевич руководил республикой в самые переломные для общества годы: сумел правильно определить приоритеты в социальной сфере и экономике, заложил основы для развития региона. Он был талантливым руководителем, сумевшим обеспечить социальную стабильность, обладал даром стратегического мышления, пользовался большим авторитетом среди жителей. Это тяжелая утрата для всех. Вместе с ним ушла целая эпоха. Имя Леонида Васильевича Потапова навсегда останется в истории Бурятии, в памяти народа, - сказал председатель Народного Хурала Владимир Павлов.Фото: «Номер один»