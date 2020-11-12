Монголия закрывает пункты пропуска на границе с Россией

Внутри страны ужесточают карантинный режим и не исключают продления строгих мер
Кабинет министров Монголии поддержал предложение Государственной чрезвычайной комиссии о закрытии с 16 ноября до 15 января 2021 года пункта пропуска «Алтан-Булаг», а также о приостановлении деятельности ряда других пунктов пропуска на монголо-российской границе, таких как Тэс, Арцсуурь, Ульхан, Эрээнцав и Боршоо, начиная с 16 ноября на неопределенный срок, сообщает МОНЦАМЭ.
С 23 ноября сего года планируется открыть ППП «Цагааннуур» в аймаке Баян-Улгий только во вторую и четвертую недели каждого месяца для осуществления импорта топлива.
Во время закрытия «Алтан-Булаг» будет создана специальная перевалoчная зона для грузов из России. С российской стороной планируется обсудить вопрос перевозки грузов по железной дороге.
По состоянию на 11 ноября общее число случаев коронавирусной инфекции в Монголии увеличилось до 382, а число выздоровевших остается на прежнем уровне – 317 человек. В настоящее время 61 человек проходит лечение, 49 пациентов имеют легкую форму заболевания, 11 пациентов находятся в средней тяжести, состояние здоровья одного пациента врачи оценивают как тяжелое. Вместе с тем, власти соседней страны обеспокоены заносом коронавиурса из России.
«Первый тест на коронавирус у водителя международного автотранспортного сообщения, пересекшего границу 14 октября через погранпункт пропуска «Алтан-Булаг» на монголо-российской границе, дал отрицательный результат. Поэтому его отправили на обязательный 21-дневный карантин в санатории «Энхсаран». В период изоляции были проведены три контрольных теста, и все результаты также оказались негативными. По завершении изоляционного срока и возвращению домой у него и его жены обнаружена инфекция. В настоящее время 24 человека, имевшие близкий контакт с инфицированными, выявлены и изолированы», - рассказал министр здравоохранения Монголии Т.Мунхсайхан.
В Улан-Баторе введен трехдневный карантин, движение столичного общественного транспорта также временно ограничено и разрешено только по утрам 06:00-10:00 часов и по вечерам 17:00-21:00 часов.
«Правительство посчитало правильным ввести всеобщий строгий карантинный режим в масштабах страны с 06:00 часов 12 ноября до 06:00 часов 17 ноября, основываясь на рекомендациях ВОЗ и Совета нацбезопасности Монголии, мнениях отечественных ученых и исследователей и результатах оценки рисков», - заявил вице-премьер Я.Содбаатар.
Он отметил, что страна переходит на режим строгого карантина или второго уровня повышенной готовности к бедствиям. По его словам, ученые и исследователи считают, что за этот период профессиональные и специализированные госучреждения смогут в полной мере взять под контроль распространение коронавирусной инфекции в стране.
Премьер-министр У.Хурэлсух заявил, что с 14 января сего года до сегодняшнего дня Монголия успешно боролась с пандемией коронавируса, не допустив эту болезнь в страну. «В случае ухудшения ситуации, мы заранее предупреждаем о возможном продлении действующего карантинного режима. Граждане должны быть спокойными, ответственными и соблюдать гигиену», - отметил он.
Фото: montsame.mn
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