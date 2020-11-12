Байкальский заповедник открыл сезон работы птичьих «столовых»

В России 12 ноября отмечается Синичкин день по инициативе Союза охраны птиц РФ



В Бурятии сотрудники Байкальского заповедника начали наполнять птичьи кормушки, расположенные у экологической тропы в поселке Танхой. «Увеличивается и количество друзей Байкальского заповедника: дети и взрослые стараются поддержать птиц в сложный период. Кто-то устанавливает кормушки у себя дома, кто-то ведет исследования, чтобы подкормка птиц проводилась правильно, кто-то снабжает семечками и орехами домики – кормушки в окрестностях центральной усадьбы заповедника», - сообщили в его пресс-службе.



«Покорми птиц зимой – они послужат тебе весной», – говорили наши предки, понимая, что птицы, спасенные от голода в холодное время, помогут в будущем уберечь урожай от насекомых-вредителей. Ссемьи Безруковых и Востряковых пришли на открытие птичьих «столовых» с полезными подарками для пернатых, сотрудники благотворительного фонда «Близко к сердцу» привезли месячный запас семечек, а индивидуальный предприниматель Сергей Юдман позаботился о птичьих кормах заранее – передал заповеднику средства на их закупку.



Зимой птицы часто погибают именно из-за голода, поэтому так важно помочь им пережить трудное время, когда природный корм практически недоступен. Сам по себе холод не так опасен, как сочетание его со снегом или гололедом, преграждающим путь к их обычной пище.



В России 12 ноября уже несколько лет является официальным Синичкиным днем. Он ежегодно отмечается по инициативе Союза охраны птиц России. В народном календаре 12 ноября значится как день памяти православного святого Зиновия Синичника. По народным приметам, именно к этому времени синицы, предчувствуя скорые холода, перелетали из лесов ближе к человеческому жилью и ждали помощи от людей. В ноябрьский день взрослые чинили старые птичьи кормушки и вешали новые, а дети начинали кормить птиц. Сегодня многие жители городов и поселков, сел и деревень так же не забывают о зимующих птицах. Снегири, клесты, сойки, синицы, свиристели, поползни и другие лесные гости уже появились в населенных пунктах. Люди заготавливают для них подкормку, в том числе и синичкины лакомства: несоленое сало, нежареные семечки тыквы, подсолнечника и арахиса.



Фото: baikalzapovednik.ru

