Индекс потребительской лояльности Бурятии у туристов составил 74%

Три четверти туристов, посетивших республику и Байкал летними чартерами, будут рекомендовать направление знакомым







В Бурятии в 2020 году успешно реализован новый туристический продукт – чартерные рейсы из Москвы в Улан-Удэ. По итогам летнего чартерного сезона индекс потребительской лояльности Бурятии составил 74%, заявил, выступая на форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени», генеральный директор туристической компании TUI Россия Тарас Демура.



«То есть, 74% наших туристов готовы рекомендовать такой отдых своим знакомым. Успешная реализация бурятского пилотного проекта получилась, потому что была синергия региональных властей и федеральных властей и туроператора. Нас поддержал Ростуризм субсидиями, за что им огромное спасибо. Нас поддержал местный бизнес, который был готов быстро адаптироваться ко всем необходимым стандартам качества, к которым привыкли наши клиенты пакетного туризма. Мы убедились на практике, что подобная синергия может давать результат и призываем абсолютно всех губернаторов к такого рода сотрудничеству. Мы сейчас на Байкал планируем полететь зимой, на зимний Байкал. А летом хотим до 12-15 регионов нарастить чартерную программу и сделать доступным отдых для россиян», - сказал Тарас Демура.



В рамках дискуссии «Туризм: новая экономика впечатлений» обсуждались промежуточные итоги всероссийского конкурса по созданию туристско-рекреационных кластеров и развития экотуризма в России, в финал которой прошел проект развития нацпарка «Тункинская долина». Как отметила замгендиректора АСИ Ольга Захарова, экотуризм - эффективный инструмент для увеличения дохода местных жителей и хорошая ниша для малого и среднего предпринимательства. Она подчеркнула, что ниша экологического туризма имеет огромный потенциал, добавив, что только 12% россиян посещали национальные парки за последние три года, тогда гражданин США в среднем посещает такие парки четыре раза в год, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



Между тем, кроме чартеров на Байкал Бурятия совместно с АСИ и Ростуризмом будут продвигать идею развития системы экологических троп, которые требуют появления нормативного регулирования, рассказал глава республики Алексей Цыденов, выступая на этом же форуме.



«Сама система экологических троп сегодня в России не развита. Тропы есть, их порядка 2400 км в целом по России: это и Крым, и у нас в республике, и в других регионах. Тропы идут по разным землям: по сельхозземлям, по землям лесного фонда, муниципальной земле, водоохранным зонам и так далее. Сегодня тропы в основном содержатся за счет энтузиастов или каких-то местных небольших программ, но четкого регулирования нет. Хорошо, что они развиваются. Не надо ждать сначала подготовки нормативной базы, а потом только делать тропы. Здесь нужно двигаться параллельно. И у нас есть определенные предложения, которые мы будем продвигать. АСИ и Ростуризм нас поддерживают в этом плане. Мы доведем эту работу. И наше предложение именно законодательного регулирования – в формате федеральных законов, подзаконных актов и всего остального – в ближайшее время, надеюсь, это будет год или полтора, найдёт свое закрепление и послужит стимулом для развития экологических троп и туризма», - сказал глава региона.



«Мы уделяем много внимания развитию туризма и нахождению баланса между сохранением природы, развитием туризма и восприятием местных жителей. Это триединая задача. Первая из них - это создание более цивилизованного туризма. Сама территория Бурятии, Байкал, Тункинская долина являются притягательными и туристов много. Но неорганизованный туризм больше несет вреда экологии, дает минимум экономического эффекта, создает определенное напряжение среди местных жителей. Цивилизованный туризм - это минимум загрязнения максимум сохранения окружающей среды, это доход для местного населения, это лучшие впечатления для самого туриста. В этом направлении мы движемся», - добавил Алексей Цыденов.



Фото: «Номер один»

