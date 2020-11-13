МВД Бурятии отвернулось от вдовы умершего от рака полицейского

Семья офицера осталась без кормильца и без денег





Жена бывшего начальника отдела МВД по Кабанскому району, который умер от онкологического заболевания, пыталась призвать к ответу «Медико-санитарную часть МВД России по РБ». По мнению вдовы, ее супругу оказали некачественную медпомощь, из-за чего он вынужден был обратиться в другие учреждения. И потратил на лекарства почти 2 млн рублей. Впрочем, министерство не изъявило желания пойти навстречу женщине, которая осталась одна с несовершеннолетними детьми.

Началась история еще в 2016 году, когда начальник ОМВД России по Кабанскому району обратился за медицинской помощью в ФКУЗ «Медико-санитарная часть МВД РФ Госпиталь МВД РФ по Бурятии». Но что-то пошло не так и ему пришлось отказаться от государственной бесплатной помощи.Он обратился в клиническую больницу на станции Улан-Удэ ОАО «РЖД», где ему поставили диагноз онкологического заболевания в стадии опухолевого процесса. Оттуда офицера МВД направили в Москву - в Российский онкологический научный центр имени Н. Н. Блохина, где он и проходил лечение.Оно, к слову, обошлось недешево. Поэтому он обратился в суд с требованием возместить ему деньги, потраченные на медицинские обследования и лекарства. Всего примерно 1,8 млн рублей. Взыскать эту сумму он пытался с «Медико-санитарной части МВД России по РБ».Однако до решения суда офицер МВД не дожил. И в октябре 2018 года дело закрывают в связи со смертью истца.Но на том история не закончилась - довести начатое бывшим начальником Кабанского отдела внутренних дел взялась его супруга. Она добилась того, что судебное производство было возобновлено, а истцом вместо умершего мужа стала она и ее несовершеннолетние дети.Что же на самом деле произошло между офицером МВД и полицейскими медиками? И почему дело дошло до суда и продолжилось даже после его смерти?Забегая вперед, скажем, что первый суд вдова полицейского проиграла. Главной причиной такого исхода стал документ – «Заключение комиссионной судебно-медицинской экспертизы КГБУЗ «Алтайское краевое бюро судебно- медицинской экспертизы» Отдел сложных (комиссионных и комплексных) экспертиз». На котором подробнее остановимся чуть позже.Женщина на этом не остановилась и пошла в Верховный суд Бурятии, чтобы оспорить решение суда первой инстанции. На заседании ее представитель настаивал, что «оказываемая ответчиком помощь не соответствовала установленным стандартам. Заключение экспертизы считает недопустимым доказательством, поскольку оно не содержит ответы на поставленные вопросы, обстоятельства дела не были надлежаще исследованы, трактуются в пользу ответчиков».Если коротко сформулировать претензии сначала самого офицера МВД, а потом и его супруги, то речь идет о том, что лечение в госпитале МВД проводилось неэффективно и несвоевременно. Неэффективность терапии, по словам законного представителя женщины на суде, подтвердили московские специалисты. То есть смертельно больной человек потерял время. А в этой ситуации время – самое ценное.Конечно, ответчики - ФКУЗ «Медико-санитарная часть МВД РФ РБ» - против этого на суде возражали. Дескать, в экспертном заключении все черным по белому: хронология, тактика лечения, диагнозы… Что больному предлагали лечиться в Онкологическом диспансере Бурятии, от чего тот отказался. И главное: «право на возмещение расходов в ином платном учреждении, которое было выбрано самостоятельно, не предусмотрено».Еще одна противоположная сторона баррикады – непосредственно само Министерство внутренних дел по Бурятии – тоже требования вдовы не признала. Представитель МВД пояснил, что заключением экспертизы не была установлена причинно-следственная связь между действиями сотрудников ФГУЗ «Медико-санитарная часть МВД РФ по РБ» и наступившими последствиями. Экспертами установлена полнота и своевременность оказанной медицинской помощи. Доводы о взыскании расходов неправомерны…».То есть полицейские медики все сделали правильно, а больной сам зачем-то решил потратить миллионы и отправиться на лечение в Москву. Ответа на вопрос «зачем» в суде, по всей видимости, не прозвучало.К слову, пока офицер еще был жив, примерно за год до смерти, он обратился к министру внутренних дел по Бурятии с рапортом, в котором просил компенсировать его расходы на лечение. Но, судя по последовавшим «разборкам», мирно решить вопрос не удалось.Так что же говорится в той самой экспертизе, на основании которой суд первой инстанции отказал вдове и ее детям в компенсации медицинских расходов? Если коротко, то медики МВД все сделали правильно.«Таким образом, по мнению судебно-медицинской экспертной комиссии, обследование на данном этапе осуществлялось надлежащим образом и в полном объеме, диагноз был выставлен своевременно», - приводятся в суде доводы экспертов.Но чуть ниже в том же решении суда говорится следующее: «Заключением судебно-медицинской экспертизы установлено, что своевременно установить заболевание не представлялось возможным».Между тем, как заявила в суде вдова умершего офицера, в заключении говорится, что «диагноз был установлен в ФГУЗ «Медико-санитарная часть МВД РФ РБ» Госпиталь МВД РФ по РБ, когда на самом деле он был установлен иным медицинским учреждением, а госпиталь его подтвердил только после предоставления документации из иного медицинского учреждения». Кроме того, по ее мнению, эксперты исказили постановку одного из вопросов, на некоторые вопросы ответов вообще нет. И призвала считать это заключение недопустимым.Но суд первой инстанции все же решил доверять экспертам, а не вдове. И отказал в иске. Такое же решение вынес и Верховный суд – жалобу вдовы отклонили.Впрочем, здесь вопрос больше не к правосудию, а к МВД. Ведь у человека, работавшего на довольно высокой должности в правоохранительной структуре, семья осталась без кормильца. И здесь вполне можно было бы пойти навстречу людям. Но соблюсти формальности и сэкономить деньги для министерства, видимо, важнее. Бесстрастность системы взяла верх, и теперь семья офицера осталась не только без кормильца, но и без денег.Станислав Сергеев, «Номер один»Фото: «Номер один»