Водители Бурятии доводят мзду за пьяное вождение до 50 тыс рублей

Сотрудники ГАИ более 20 раз с начала года отказывались от взяток, составляя протоколы



В Бурятии за десять месяцев текущего года сотрудники ДПС подали 23 уведомления о поступлении к ним предложений о даче взяток. Материалы по всем фактам направлены в следственные органы для принятия правовых решений, сообщили в республиканском МВД.



Так, 23 сентября инспекторы отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД Бурятии на улице Борсоева в Улан-Удэ остановили автомашину, у водителя которой были выявлены признаки алкогольного опьянения.



Для прохождения процедуры освидетельствования полицейские предложили 32-летнему гражданину пройти в патрульный автомобиль, однако он отказался, предложив освидетельствовать вместо него другого человека. А затем, находясь в автопатруле, и вовсе попытался дать полицейским взятку десять тысяч рублей - за бездействие по факту выявленного правонарушения.



Отметим, ранее он уже привлекался к административной ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения и, более того, сель за руль, не имея водительских прав.



В отношении нарушителя составлен административный материал по статье 12.7 КоАП РФ – за управление транспортным средством водителем, не имеющим соответствующего права. Также собраны материалы для привлечения его к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде.



Похожий случай зарегистрирован в Улан-Удэ 6 октября. Задержанный на улице Сосновой 34-летний нетрезвый автомобилист предложил сотрудникам ДПС ГИБДД денежное вознаграждение в сумме пяти тысяч рублей - за несоставление протокола об административном правонарушении. Однако получил отказ..



А 9 октября в селе Слобода Бичурского района 58-летний водитель, у которого были выявлены признаки алкогольного опьянения, также попытался «договориться» с сотрудниками ДПС о непривлечении его к ответственности. Мужчина стал предлагать полицейским взятку в размере 50 тысяч рублей. И, хотя инспекторы предупредили его о противозаконности его предложения, он настаивал на своем. В итоге, не получив положительного ответа, в патрульном автомобиле гражданин отказался от освидетельствования на состояние опьянения и был оформлен по статье 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем законного требования о прохождении медицинского освидетельствования).



В МВД напоминают, что дача взятки должностному лицу наказывается крупным штрафом либо лишением свободы. Уголовная ответственность за взятку должностному лицу наступает с 16 лет. Кроме того, водителям следует помнить, что служебный автотранспорт сотрудников ГИБДД оборудован системой видеофиксации, записывающей все действия сотрудников и граждан, находящихся в салоне автомобиля.



Сообщить о фактах коррупции можно по «телефону доверия» МВД по Республике Бурятия: 8 (3012) 292-292.



Фото: «Номер один»

