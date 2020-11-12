Власти Бурятии пока не подтверждают закрытие общепита и торговых центров

Никаких решений еще не принято, заявляют чиновники
Сегодня днем в соцсетях начала распространятся информация о том, что с 16 ноября в Бурятии закроют торговые центры и точки общепита. Якобы, такое решение приняли сегодня на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
Власти Бурятии эту информацию пока официально не подтверждают.
«Никаких решений на данный момент нет», коротко прокомментировали в пресс-службе республиканского правительства.
Также пока неясно, в каком формате возобновят обучение учащиеся школ после осенних каникул, заканчивающихся 15 ноября.
Напомним, число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в республике остается стабильно высокой. Так, за прошедшие сутки выявлено 236 новых случаев заболевания, 8 человек умерли.
Фото: «Номер один»
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