12.11.2020
Власти Бурятии пока не подтверждают закрытие общепита и торговых центров

Власти Бурятии пока не подтверждают закрытие общепита и торговых центров

Никаких решений еще не принято, заявляют чиновники

Сегодня днем в соцсетях начала распространятся информация о том, что с 16 ноября в Бурятии закроют торговые центры и точки общепита. Якобы, такое решение приняли сегодня на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

Власти Бурятии эту информацию пока официально не подтверждают.

«Никаких решений на данный момент нет», коротко прокомментировали в пресс-службе республиканского правительства.

Также пока неясно, в каком формате возобновят обучение учащиеся школ после осенних каникул, заканчивающихся 15 ноября.

Напомним, число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в республике остается стабильно высокой. Так, за прошедшие сутки выявлено 236 новых случаев заболевания, 8 человек умерли.

Фото: «Номер один»
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