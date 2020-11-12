Власти Бурятии пока не подтверждают закрытие общепита и торговых центров

Никаких решений еще не принято, заявляют чиновники





Сегодня днем в соцсетях начала распространятся информация о том, что с 16 ноября в Бурятии закроют торговые центры и точки общепита. Якобы, такое решение приняли сегодня на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.