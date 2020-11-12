Авиазавод выразил соболезнование в связи с кончиной Леонида Потапова



Коллектив Улан-Удэнского авиационного завода выразил глубокое соболезнование в связи с кончиной первого президента Бурятии Леонида Васильевича Потапова, сообщили в пресс-службе У-УАЗ.



«Трудно переоценить вклад Леонида Васильевича в развитие республики. В самое тяжелое для нашего государства время он добился поступательного развития Бурятии по всем направлениям, уделяя особое внимание авиационному заводу. Он лично занимался вопросами продвижения техники У-УАЗ на международные рынки, участвовал в выставках, помогал заключать контракты в тот период, когда предприятие никому не было известно, когда осталось один на один со своими проблемами. Он не понаслышке знал трудности авиазавода и прилагал максимум усилий, чтобы обеспечить не только его выживание, но и развитие. Его деловые и личные качества оказывали влияние на укрепление взаимоотношений с зарубежными партнерами», - говорится в соболезновании У-У-УАЗ, которое от имени коллектива подписал управляющий директор завода Леонид Белых.



«Леонид Васильевич постоянно находился в гуще событий. И после сложения полномочий президента Бурятии продолжал трудиться на благо республики. В составе консультативной комиссии Госсовета РФ принимал активное участие в разработке стратегии развития Дальнего Востока и Байкальского региона - Бурятии, Иркутской и Читинской областей. Свою жизнь он прожил честно и достойно, оставив после себя добрую память. Помним и скорбим», - завершается соболезнование.



Фото: «Номер один»



