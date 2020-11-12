«Карта убитых дорог» начала сбор обращений об укладке асфальта в снег

С каждым годом их становится все меньше, но контроль нельзя ослаблять, считают в ОНФ
Проект «Дорожная инспекция ОНФ/ Карта убитых дорог» начинает сбор обращений по нарушениям технологии проведения дорожных ремонтных работ. Речь идет о случаях, когда асфальт укладывают в дождь, снег и при отрицательных температурах. Сделать это можно через сайт проекта, его мобильное приложение или страницы в соцсетях, сообщили в пресс-службе ОНФ.
«Нарушение технологии может говорить о системных проблемах в дорожной отрасли. Ведь вряд ли мы найдем дорожника, которому понравится делать брак, так что всегда стоит разбираться с причинами. А причинами могут быть - позднее финансирование, некомпетентное управлениеили слабые подрядчики», – сказал координатор проекта, член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Александр Васильев.
С каждым годом становится все меньше жалоб на укладку асфальта в снег или дождь. Но над каждым таким фактом надо устанавливать контроль, подчеркнул эксперт.
«Мы видим, как в результате такого отношения к делу на только что отремонтированных участках появляются выбоины, ямы, стирается разметка, а затем читаем в новостях, как в таких местах разбиваются машины и гибнут люди. Просим всех неравнодушных граждан сообщать нам о случаях нарушения технологии, чтобы мы вместе усилиликонтроль за дорожными работами», - призвал Александр Васильев.
Отправить обращение можно:
- через сайт проекта https://dorogi-onf.ru/- раздел «Хочу отметить дорогу»;
- через страницы проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в соцсетях«ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники», Instagram. Для этого необходимо сделать пост на стене группы (в «ВКонтакте» это можно сделать через раздел «Предложить новость») с фотографиями или видео, указать точное время и место - когда и где проводились работы. Обязательно добавьтехештеги #УбитыеДороги и #АсфальтВСнег, покоторым ОНФ будет проводить мониторинг и сбор обращений;
- через свою страницу в Instagram -в публикации надо отметить проект@dorogirussia;
- через мобильное приложениепроекта - раздел «Асфальт в дождь/снег». После модерации обращение появится на сайте www.dorogi-onf.ru.Скачать приложение можно в AppStore и GooglePlay;
- обращение также можно направить на e-mail: help@dorogi-onf.ru
Фото: ОНФ
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