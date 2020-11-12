«Карта убитых дорог» начала сбор обращений об укладке асфальта в снег

С каждым годом их становится все меньше, но контроль нельзя ослаблять, считают в ОНФ

Проект «Дорожная инспекция ОНФ/ Карта убитых дорог» начинает сбор обращений по нарушениям технологии проведения дорожных ремонтных работ. Речь идет о случаях, когда асфальт укладывают в дождь, снег и при отрицательных температурах. Сделать это можно через сайт проекта, его мобильное приложение или страницы в соцсетях, сообщили в пресс-службе ОНФ.«Нарушение технологии может говорить о системных проблемах в дорожной отрасли. Ведь вряд ли мы найдем дорожника, которому понравится делать брак, так что всегда стоит разбираться с причинами. А причинами могут быть - позднее финансирование, некомпетентное управлениеили слабые подрядчики», – сказал координатор проекта, член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Александр Васильев.С каждым годом становится все меньше жалоб на укладку асфальта в снег или дождь. Но над каждым таким фактом надо устанавливать контроль, подчеркнул эксперт.«Мы видим, как в результате такого отношения к делу на только что отремонтированных участках появляются выбоины, ямы, стирается разметка, а затем читаем в новостях, как в таких местах разбиваются машины и гибнут люди. Просим всех неравнодушных граждан сообщать нам о случаях нарушения технологии, чтобы мы вместе усилиликонтроль за дорожными работами», - призвал Александр Васильев.Фото: ОНФ