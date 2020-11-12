В Забайкалье к пяти годам строгого режима осужден москвич-взяткодатель

Ему требовалось фиктивное завершение процедуры таможенного транзита крупных партий табачной продукции европейского производства



Пять лет лишения свободы в колонии строго режима и штраф в виде шестикратной суммы взятки в размере более 16 миллионов рублей. Такое наказание определил Центральный районный суд Читы 38-летнему жителю Москвы. Он признан виновным в «даче взятки в особо крупном размере должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий», сообщили в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.



На арестованное имущество осужденного - автомобиль Range Rover и мотоцикл Suzuki Boulevard, а также – на денежные средства в сумме более 400 000 рублей обращено взыскание в счет назначенного наказания в виде штрафа.



Следствием и судом установлено, что 38-летний мужчина через посредника передал взятку в размере 50 тысяч долларов США начальнику таможенного поста многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) Забайкальск Читинской таможни. Такой криминальный гонорар предназначался за фиктивную организацию и подтверждение таможенного транзита табачной продукции европейского производства для последующего ее вывоза за рубеж. Однако фактически товары за пределы Таможенного союза к вывозу не планировались.



В случае успешной реализации задуманного в бюджет Российской Федерации регулярно не поступали бы десятки миллионов рублей таможенных платежей. Однако, работник таможни после поступления к нему предложения о передаче взятки обратился в правоохранительные органы и в результате проведенных мероприятий действия взяткодателя были пресечены, а он задержан, уточнили в прокуратуре Забайкальского края.



Оперативное сопровождение оказывалось сотрудниками УФСБ России по Забайкальскому краю и отдела по противодействию коррупции Читинской таможни. В августе 2019 года взяткодателя задержали в одной из городских гостиниц Читы сразу же после передачи денег, которая проходила под тщательным контролем оперативных служб.

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Приговор в законную силу не вступил, отметили в Следственном управлении.



Фото: vssut.sledcom.ru

