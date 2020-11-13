В Бурятии суточное случаев COVID-19 вновь близко к 240

Круг контактных лиц уже превышает 7 300 человек



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 14 603. Это на 237 случаев больше, чем было в четверг, 60% (8710) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. За минувшие сутки умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией шесть человек (273 человек с начала пандемии), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 237 новых случаев коронавируса 156 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 7370 человек.



В стационарах республики получают лечение 2225 пациентов с новой коронавирусной инфекцией (из них детей - 26), с том числе с осложненной внебольничной пневмонией – 1711. В отделениях реанимации находится 110 пациентов (из них старше 65 лет – 60), на ИВЛ 59 пациентов (из них старше 65 – 31), в том числе на неинвазивной ИВЛ - 32.



Амбулаторное лечение проходят 2616 пациентов с COVID-19, наблюдается 12 925 человек.



Всего выздоровели от COVID-19 – 9489 (+181) человек. Дополнительно снято с наблюдения 599 пациентов.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2678 коек, занято – 2225, свободно - 453 коек. Занятость коечного фонда составляет 83,1%.



В обсерваторе находятся 14 человек.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 5487 человек, с нарастающим итогом – от 544 913 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в республике имеются в достаточном количестве.



В Бурятии по итогам недели с 6 по 12 ноября прирост количества выявленных заболевших COVID-19 составил 13%, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) .



По приросту заболеваемости в процентном соотношении Бурятия и Забайкалье занимают второе место в ДФО. За последнюю неделю показатель Бурятии уменьшился: по данным на 5 ноября прирост выявленных случаев коронавируса составлял 15%.



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