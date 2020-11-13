В Улан-Баторе введен домашний режим для горожан

В Монголии не церемонятся с выбором мер по борьбе с ковидом









По его словам, карантинный режим в Улан-Баторе соблюдается удовлетворительно. При опросе горожанам о целях выхода на улицу многие из респондентов ответили, что хотят встретить или посетить кого-нибудь.



«Самый надежный способ защиты от инфекции для каждого из нас - это домашний режим. С завтрашнего дня полиция и военнослужащие внутренних войск при поддержке курсантов военных учебных заведений и сотрудников профессиональных и специализированных учреждений будут патрулировать улицы и напоминать об эпидемиологической безопасности», - отметил он.



Место нахождения всех лиц, косвенно контактировавших с инфицированным гражданином, определено и со всеми установлена телефонная связь. Соответственно, ожидается, что проверка и тестирования всех косвенных контактов будут организованы и завершены в ближайшие два дня. Поэтому горожанам настоятельно рекомендуется соблюдать карантинный режим в этот период, чтобы не допустить волны заражения и в то же время ограничить распространение коронавирусной инфекции в стране.



В связи с переходом Монголии на всеобщий строгий карантинный режим в шести районах монгольской столицы приступили к работе патрульные группы, которые будут следить за соблюдением гражданами карантинных ограничений в течение 5 дней. В работе задействовано более 400 сотрудников, в состав которой вошли сотрудники профконтроля, полиции и чрезвычайных ситуаций. Гражданам рекомендуется соблюдать карантинный режим, не покидать свои дома без необходимости, постоянно носить медицинские защитные маски, соблюдать санитарно-гигиенические нормы, чаще мыть руки и соблюдать необходимую дистанцию.



В Монголии за последние сутки проведено в общей сложности 644 тестa, и в результате выявлены 24 новых случая заражения коронавирусом. Среди них один человек, пересекший границу через погранпункт пропуска Алтан-Булаг на монголо-российской границе 22 октября; один водитель-дальнобойщик, въехавший в страну через Алтан-Булаг 10 ноября; пять человек, вернувшихся из Сеула и три человека, вывезенные из Индии, а также три человека, охваченные контрольным тестом.



Общее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 406 человек. Из них 317 человек выздоровели, 84 получают лечение в полном объеме. У 72 пациентoв имеются легкие симптомы заболевания, у 10 пациентов - среднее физическое состояние, а у двух пациентов болезнь протекает в тяжелой форме.



Фото: montsame.mn В столице Улан-Баторе по решению правительства и Государственной чрезвычайной комиссии Монголии с 23:00 часов 12 ноября введен домашний режим для столичных жителей в целях сокращения числа участников столичного дорожного движения. Об этом сообщил замначальник, полковник Ж.Амгалан, передает МОНЦАМЭ По его словам, карантинный режим в Улан-Баторе соблюдается удовлетворительно. При опросе горожанам о целях выхода на улицу многие из респондентов ответили, что хотят встретить или посетить кого-нибудь.«Самый надежный способ защиты от инфекции для каждого из нас - это домашний режим. С завтрашнего дня полиция и военнослужащие внутренних войск при поддержке курсантов военных учебных заведений и сотрудников профессиональных и специализированных учреждений будут патрулировать улицы и напоминать об эпидемиологической безопасности», - отметил он.Место нахождения всех лиц, косвенно контактировавших с инфицированным гражданином, определено и со всеми установлена телефонная связь. Соответственно, ожидается, что проверка и тестирования всех косвенных контактов будут организованы и завершены в ближайшие два дня. Поэтому горожанам настоятельно рекомендуется соблюдать карантинный режим в этот период, чтобы не допустить волны заражения и в то же время ограничить распространение коронавирусной инфекции в стране.В связи с переходом Монголии на всеобщий строгий карантинный режим в шести районах монгольской столицы приступили к работе патрульные группы, которые будут следить за соблюдением гражданами карантинных ограничений в течение 5 дней. В работе задействовано более 400 сотрудников, в состав которой вошли сотрудники профконтроля, полиции и чрезвычайных ситуаций. Гражданам рекомендуется соблюдать карантинный режим, не покидать свои дома без необходимости, постоянно носить медицинские защитные маски, соблюдать санитарно-гигиенические нормы, чаще мыть руки и соблюдать необходимую дистанцию.В Монголии за последние сутки проведено в общей сложности 644 тестa, и в результате выявлены 24 новых случая заражения коронавирусом. Среди них один человек, пересекший границу через погранпункт пропуска Алтан-Булаг на монголо-российской границе 22 октября; один водитель-дальнобойщик, въехавший в страну через Алтан-Булаг 10 ноября; пять человек, вернувшихся из Сеула и три человека, вывезенные из Индии, а также три человека, охваченные контрольным тестом.Общее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 406 человек. Из них 317 человек выздоровели, 84 получают лечение в полном объеме. У 72 пациентoв имеются легкие симптомы заболевания, у 10 пациентов - среднее физическое состояние, а у двух пациентов болезнь протекает в тяжелой форме.Фото: montsame.mn