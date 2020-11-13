В Бурятии виновница ДТП оплатила 57 тыс рублей ущерба

Она не смогла продать автомобиль из-за запрета на регистрационные действия



В Бурятии 32-летняя жительница села Унэгэтэй, чтобы освободить автомобиль из-под ареста, оплатила материальный ущерб, причиненный в результате дорожно-транспортного происшествия, сообщили в республиканском управлении ФССП.



Женщина за рулем стала виновницей аварии, совершив столкновение с встречным автомобилем. На месте совершения ДТП выяснилось, что ее автогражданская ответственность не застрахована, поэтому взыскивать сумму материального ущерба пострадавшему автомобилисту пришлось через суд.



Заиграевский районный суд, рассмотрев материалы дела, исковые требования истца удовлетворил. В результате с виновницы аварии суд постановил взыскать материальный ущерб в размере свыше 57 тысяч рублей. Однако автоледи свой долг оплачивать не торопилась.



Приставом было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого вынесено постановление, ограничивающее право регистрационных действий относительно автомобиля должницы. Решив продать его, она отправилась в ГИБДД, чтобы снять машину с регистрационного учета, но сделать это ей не удалось из-за имеющегося постановления о запрете на регистрационные действия в отношении этого транспортного средства.



В связи со сложившейся ситуацией она поспешила выплатить сумму задолженности в полном объеме. В настоящее время денежные средства перечислены на счет взыскателя, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.



Фото: «Номер один»

