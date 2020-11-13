В Улан-Удэ задержан 16-летний автоугонщик

Юный злоумышленник имеет богатое криминальное прошлое



В Улан-Удэ сотрудники полиции раскрыли угон автомобиля с последующей кражей из него ценного имущества, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Предварительно установлено, что в конце октября подозреваемый - 16-летний молодой человек - вместе со своим 19-летним другом, взломав дверь, проник в гараж. Оттуда он угнал автомашину отечественного производства и, покатавшись, бросил ее в том же микрорайоне неподалеку от железнодорожных путей. Из машины он и его приятель похитили детское кресло, набор автомобильных ключей, компрессор, сняли с машины карбюратор и аккумулятор. Ущерб составил около 26 тысяч рублей.



Известно, что 16-летний улан-удэнец ранее помещался в спецучреждение закрытого типа в другом регионе за совершение серии краж. В настоящее время он также привлекается к уголовной ответственности за ряд имущественных преступлений, совершенных в Улан-Удэ - как единолично, так и группой лиц по предварительному сговору. Его подельник ранее не судим.



Возбуждены уголовные дела, следствие продолжается.



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