Минприроды России и РЖД утвердили план мероприятий по охране Байкала

Железнодорожники очистят 360 км берега озера, восстановят 20 гектаров леса, модернизируют очистные
План совместных мероприятий по охране окружающей среды на Байкальской природной территории при строительстве и реконструкции объектов инфраструктуры БАМа и Транссиба утвержден РЖД и министерством природных ресурсов России, сообщили в его пресс-службе.
По инициативе РЖД в план вошли мероприятия по охране животного и растительного мира Центральной экологической зоны Байкала. Среди них восстановление 20 гектаров леса и привлечение пожарных поездов к тушению лесных пожаров вблизи железнодорожной инфраструктуры.
План предполагает создание информационно-аналитической платформы видеофиксации, сбора, обработки и анализа результатов экологического мониторинга и контроля и интеграцию этой платформы в единую систему экологического мониторинга для контроля при проведении работ в Байкальской экологической зоне.
Также в план включены очистка береговой линии Байкала на участках от поселка Байкал до поселка Таловка (361 км), снижение негативного воздействия на территорию памятников природы регионального значения «Слюдянское озеро» и «Мыс Шаманский» (за пределами территории памятников) с помощью оборудования площадок для сбора твердых бытовых отходов, установки биотуалетов. Кроме того, будут установлены контейнеры для раздельного сбора мусора на десяти станциях и остановочных пунктах Кругобайкальской железной дороги и на станциях БАМа и Транссиба, где запланированы строительно-монтажные работы в интересах реконструкции магистралей.
В рамках мероприятий по охране атмосферного воздуха в Центральной экологической зоне Байкала запланирован перевод 14 пунктов обогрева путевых рабочих с отопительных печей на электрообогрев. Для защиты водных ресурсов будут построены и модернизированы действующие очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод, стройплощадки оборудуют пунктами мойки. Предполагается также ряд других мер.
Как сообщал «Номер один», в конце августа глава Бурятии Алексей Цыденов, генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров, а также и. о. председателя Общественной палаты республики Татьяна Думнова поставили свои подписи под трехсторонним меморандумом о сотрудничестве. Документ призван снять опасения по поводу рубок леса, которые будут проходить во время работ по расширению мощности Байкало-Амурской магистрали.
Вводится общественный контроль за тем, сколько леса будут вырубать строители вторых путей. Как известно, после появления федерального закона, который на несколько лет облегчил процедуру развития магистральной инфраструктуры в России, стало появляться беспокойство по поводу контроля за рубками вдоль существующей колеи БАМа.
Одновременно с меморандумом был подписан план дополнительных мер, направленных на охрану окружающей среды в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории при строительстве инфраструктуры, необходимой для увеличения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Речь шла об обширном перечне мер. Судя по всему, он появился.
Фото: old-visual.rzd.ru
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