Новый антирекорд по числу заболевших COVID-19 установлен в Забайкалье

В крае готовятся ограничения для людей в возрасте 50 «плюс»



В Забайкалье сегодня нарастающим итогом зарегистрирован 14 961 случай новой коронавирусной инфекции. За последние сутки это число возросло на 259, сообщает официальный краевой портал.



За минувшие сутки с меднаблюдения сняты 420 жителей Забайкальского края с ранее подтвержденным COVID-19. Все они успешно прошли лечение и сняты с медицинского наблюдения. Общее число жителей региона, победивших заболевание, составило 11 559.



Еще трое человек не справились с опасной болезнью. С начала года в регионе зарегистрировано 211 летальных случаев, связанных с COVID-19.



В моностационарах края у 118 пациентов с COVID-19 заболевание протекает в тяжелой форме, 56 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Как показывает статистика, это граждане старше 65 лет, с хроническими заболеваниями, в первую очередь – лица с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом и другими хроническими заболеваниями.



Территориальное управление Роспотребнадзора Забайкальского края разработает возможные ограничения, связанные с высокой заболеваемостью коронавирусом среди жителей региона старше 50 лет. Такое предложение ведомству выдвинул глава региона Александр Осипов 12 ноября на совещании, посвященном борьбе с COVID-19 в крае.



Губернатор акцентировал внимание на том, что в последние недели наибольший рост заболеваемости отмечается среди возрастных категорий 50-64 года, старше 65 лет.



«Сразу увидели эффект только от каникул и дистанционного обучения. Но надо понимать, что все введенные меры должны действовать. Сегодня-завтра необходимо принять меры, которые прервут заболеваемость коронавирусом среди людей старше 50 лет»,- подчеркнул Александр Осипов.



Глава территориального управления Роспотребнадзора Светлана Лапа проработает вопрос и направит предложения на имя главы региона.



В Забайкальском крае продолжает действовать ряд особых условий жизнедеятельности, которые введены в целях сохранения жизни и здоровья людей. Главное требование - обязательный режим самоизоляции для граждан 65 лет и старше. Он введен с 15 июня и продлен до 29 ноября. Чтобы избежать риска заражения коронавирусом, который смертельно опасен для этой категории граждан, представители серебряного возраста должны избегать посещения общественных мест. Людям старше 65 лет разрешено покидать дом только в целях крайней необходимости - посетить аптеку, купить продукты в ближайшем магазине. В случае необходимости можно обратиться к волонтерам по телефону.



Фото: 75.ru

