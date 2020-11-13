Мэру Улан-Удэ напомнили о необходимости ловить бродячих собак

Заявление о нападении животного на ребенка направлено в полицию





Уполномоченный по правам ребенка в Бурятии Наталья Ганькина взяла на контроль происшествие с нападением собаки на ребенка в Улан-Удэ . По словам омбудсмена, по данному факту она направила заявление в полицию о проведении доследственной проверки.

Также уполномоченная направила обращение в адрес мэра Улан-Удэ о необходимости при организации отлова бродячих собак особое внимание уделять местам массового скопления людей, у медицинских организаций, детских садов, школ, учреждений дополнительного образования, детских площадок, спортивных объектов. Кроме того, властям города рекомендовано увеличить число телефонов для приёма заявок на отлов собак.Напомним, вчера в паблике «Весь Улан-Удэ» горожанка рассказала о нападении бродячей собаки на ребенка. По словам женщины, инцидент произошел на детской площадке в районе Батарейки. Животное буквально вырвало кусок мяса из ноги ребенка.«Ребенку наложили швы, теперь полгода будем ставить уколы, каждый день перевязки. У ребенка испуг. Вырвала кусок мяса. Хорошо, что сухожилие не задела», - сообщила улан-удэнка.Как ранее сообщал «Номер один», с 28 сентября в Улан-Удэ отловом бродячих собак занимается ООО «Лайт Групп». По условиям контракта подрядчик обязан до конца года отловить, стерилизовать и выпустить на улицы не менее 1433 собак. Сумма контракта составляет 12 млн рублей. В настоящее время жители города могут оставить заявки на отлов бродячих собак по телефону: 67-92-92.Фото: «Номер один»