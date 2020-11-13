В мэрии Улан-Удэ похвастались длиной елки

Она будет в 1,7 раза выше прошлогодней





В столице Бурятии на площади Советов приступили к монтажу главной городской елки. С учетом звезды высотой 1,5 м, общая высота «зеленой красавицы» составит 27 метров, сообщил Комитет городского хозяйства администрации Улан-Удэ.

Главную городскую ёлку оборудуют защитой от ветров. Конструкцию в основании будет удерживать 21-тонный бетонный груз из 16 блоков. Для большей устойчивости её также закрепят стальными тросами.





– Это почти в 1,7 раза выше прошлогодней 16-метровой ёлки. Новая ёлка, как и прошлогодняя, будет украшена живыми ёлочками, которые забрали с противопожарного разрыва. Весной после демонтажа они будут переработаны на органические удобрения и мульчу, как в прошлом году, – сообщили в комитете.После монтажа металлического каркаса сотрудники МБУ «Городское лесничество» закрепят на ней более 630 деревьев, высотой от 1 до 4 метров. Затем елку украсят тысячей красных и золотых шаров и гирляндой общей длиной 2,5 километра.Главная городская елка станет центром ледового городка «Верхнеудинская ярмарка». Данная тематика концепции городка выбрана не случайно, в предстоящем в 2021 году Улан-Удэ отмечает свой юбилей - 355-летие со дня основания.Как отметили в мэрии, новая главная ёлка столицы Бурятии вошла в топ-15 самых высоких в России, обойдя на полметра иркутскую. По итогам прошлого года самой высокой признана ёлка в Красноярске, её высота составляла 55 метров. Московская ёлка была живой, поэтому ее высота была 27 метров.Фото: мэрия Улан-Удэ