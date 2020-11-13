В Бурятии наращивают воспроизводство хариуса

Планируется довести ежегодный выпуск молоди этой ценной рабы до полмиллиона особей





«Забайкальское горнорудное предприятие» (ЗГРП) выпустило в Байкал его и притоки почти 6,2 тысячи мальков хариуса. Подрядчиком выступил Байкальский филиал «Главрыбвода», сообщили в минсельхозпроде Бурятии. Выпуск молоди ценной рыбы призван компенсировать ущерб водным биоресурсам и среде их обитания при разработке Оспинского месторождения нефрита на участке недр «Окинский - 2» в Окинском районе республики.



По результатам расчетов специалистов Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства, ЗГРП должно компенсировать сто килограммов биоресурсов в течение девяти лет. Таким образом, объем ежегодного выпуска хариуса от этого недропользователя составит около 6 200 штук молоди ценных пород рыб.



В Бурятии воспроизводством хариуса с 2018 года занимаются Баргузинский, Селенгинский экспериментальный, Большереченский рыбоводные заводы, а в 2020 году к ним присоединилось Гусиноозерское осетровое рыбоводное хозяйство. В 2018 году специалистами Главрыбвода в экспериментальном режиме на Баргузинском рыбоводном заводе отрабатывалась технология получения оплодотворенной икры и подращивания молоди хариуса. Эксперимент дал свои плоды: в 2019 году выпущено около 300 тысяч штук молоди хариуса средней навеской от 0,5 до 5 граммов. А в 2020 году общее количество молоди хариуса составило 407 тысяч особей. В планах Главрыбвода при соответствующем наращивании мощностей достичь планки в полмиллиона особей этой ценной породы рыб.



В нынешнем году 14 предприятий республики изъявили желание помогать воспроизводству хариуса. Этот процесс сложен, так как трудно заготовить производителей: сезон небольшой, да и сам отлов достаточно трудоёмкий. Ведь хариус водится, как правило, в горных реках, быстрых, с холодной водой, и уровень воды в таких реках постоянно меняется.



В целом с Главрыбводом заключено 39 договоров на воспроизводство ценных пород рыб. В акциях по выпуску молоди ценных пород рыб в акваторию Байкала и его главного притока Селенги активное участие принимали сотрудники республиканского МВД, природоохранной прокуратуры и других ведомств. Особенно важно, что в эту работу охотно включились крупные компании и предприятия, ведущие предпринимательскую и хозяйственную деятельность на территории Бурятии. За последние годы существенно выросло воспроизводство сазана, байкальского осетра, который занесен в Красную книгу, а также байкальского эндемика – омуля. Напомним, в 2020 году Байкальский филиал Главрыбвода заложил на инкубацию свыше 1 млрд штук оплодотворенной икры для восстановления запасов байкальского омуля.



Хариусы - род рыб подсемейства хариусовых семейства лососевых отряда лососеобразных. Характерным признаком является большой спинной плавник, задняя часть которого у половозрелых самцов в сложенном состоянии достигает жирового, а иногда и основания хвостового плавников. На Байкале водится два подвида хариуса – черный байкальский и белый байкальский хариус. Черный байкальский хариус в Байкале держится почти у берегов, на небольших глубинах с каменистым дном. Белый байкальский хариус держится преимущественно в глубоких частях Байкала и на песчаных грунтах; в реки заходить избегает; однако отмечен в Селенге.



Фото: egov-buryatia.ru/minselhoz