В Забайкалье домохозяйка сменила плиту и борщ на офис в министерстве

Кадровые «революции» становятся трендом пандемии, она помогает поиску достойных претендентов на хорошие вакансии
Жительница Читы Елена Галицкая стала участницей «кадрового» дня, по итогу которого получила работу в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края, сообщили в пресс-службе краевого правительства. Елена Галицкая – экономист, имеет двадцатилетний стаж работы менеджером. С последнего места работы уволилась из-за низкой заработной платы и четыре года была домохозяйкой. Летом этого года читинка стала участницей «кадрового» дня.
«Про «кадровый» день, который проходил в августе, узнала из Instagram. Решила сходить. Заполнила анкеты в несколько организаций. Пригласили на собеседование. Подала документы для участия в конкурсе, где меня признали победителем. Теперь прохожу госслужбу в министерстве жилищно-коммунального хозяйства, должность – консультант отдела контроля надежности ЖКХ», – рассказала Елена Галицкая.
Заместитель руководителя администрации губернатора Забайкальского края Людмила Емельянова отметила, что проект призван сократить уровень безработицы в регионе. «Сейчас особенно важно оказать помощь людям в поиске работы, поскольку эпидемия коронавируса создала сложную ситуацию на рынке труда. На очных или онлайн-площадках «кадрового» дня жители региона могут найти работу по самым разным направлениям, а также оставить свое резюме. Мы рассматриваем и отвечаем на все заявки», - пояснила Людмила Емельянова.
«Кадровый» день – это площадка, на которой жители региона могут узнать о вакансиях, проконсультироваться, обсудить подробности работы, заполнить анкету или оставить резюме, а работодатели могут найти сотрудника в свою организацию. Всего в Забайкальском крае прошло четыре «кадровых» дня. Последний состоялся 28 октября. Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции он прошел в режиме онлайн. Соискатели смогли посмотреть вакансии по нескольким направлениям и отправить резюме не выходя из дома.
Напомним, по итогам первого «кадрового» дня, который прошел в Чите 9 июля, было подано более 400 резюме, из них 141 резюме направлены на рассмотрение для трудоустройства на госслужбу. Семь человек уже получили работу. Краевой центр занятости населения выдал более 150 направлений к работодателям, 30 человек уже трудоустроены. Сейчас итогам трех «кадровых» дней на госслужбу уже трудоустроены 44 человека. Также жители региона получили работу в различных коммерческих и других организациях края.
Кстати, накануне стало известно, что победившая на выборах главы Повалихинского сельского поселения в Костромской области уборщица Марина Удгодская приняла решение остаться на своем посту благодаря поддержке депутатов. Об этом она заявила в четверг журналистам, сообщает ТАСС.
Ранее ряд СМИ информировали о том, что Удгодская, в сентябре 2020 года победившая на выборах главы сельского поселения в Костромской области, решила уйти со своего поста. До участия в выборах женщина работала уборщицей служебных помещений в администрации поселения, а также исполняла обязанности депутата на непостоянной основе в Совете депутатов села.
«Быть главой, отвечать за то, как живут твои земляки, - сложная работа и большая ответственность. Да, у меня было желание покинуть этот пост. Но меня поддержали депутаты, обещали помогать в решении всех вопросов. Раз в неделю я буду ездить в Чухлому, к главе района, который тоже обещал мне помогать во всех вопросах», - рассказала она журналистам.
Удгодская, выдвинутая областным отделением Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, победила на выборах главы администрации Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области, набрав 61,7% голосов. Ее конкурент от «Единой России» - действующий глава поселения Николай Локтев - получил поддержку 34,04% избирателей.
Фото: пресс-служба министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края
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