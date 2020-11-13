В Улан-Удэ открылась выставка «Искусство гобелена»

Созданию творческой мастерской по плетению бурятского гобелена из конского волоса помог грант президента России



В Улан-Удэ открылась выставка гобеленов заслуженного художника Бурятии Татьяны Дашиевой, народного мастера Татьяны Бадуевой и студентов Иволгинского колледжа традиционных искусств народов Забайкалья, сообщили в министерстве культуры республики.



Гобелен из конского волоса – уникальный жанр декоративно–прикладного искусства Бурятии. Беря свое начало с напольных тара (ковриков-дорожек), он стал одним из брендовых товаров республики. Ручная работа, натуральные цвета конского волоса и волоса яка–сарлыка, игра света и тени, шероховатая фактура – все это придает неповторимый колорит любому интерьеру.



Выставка проводится в рамках реализации проекта Иволгинского колледжа «Создание творческой мастерской по плетению бурятского гобелена из конского волоса в целях сохранения и распространения этой старинной технологии», получившего грант президента России.



«Мы в этом году выиграли грант президента России на создание мастерской по изготовлению гобелена. И вот в рамках этого гранта мы организовали эту выставку, на которой представлены работы наших выпускников, наших педагогов», - рассказал Анатолий Куприянов, директор колледжа традиционных искусств народов Забайкалья.



В мастерской Иволгинского колледжа будут обучать всех желающих. Это позволит не только сохранить и распространить старинные технологии плетения, но и даст возможность для заработка. Гобелена высоко ценятся туристами, приезжающими в Бурятию.



Посетителям выставки можно было и самим заняться ручной работой под руководством мастера Татьяна Бадуевой.



«Сам по себе волос это суровый материал, он требует от человека усидчивости, терпения. Ну, невозможно - представьте проволоку, вот из проволоки что-то лепить. Все равно, сложный материал. Но, тем не менее, когда он раскрывается, это уникальный материал, за ним будущее», - рассказывает мастер.



Выставка продлится до 3 декабря. Единственное ограничение для ценителей гобелена, в зале могут находиться до пяти человек.



Фото: minkult

