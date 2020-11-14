Бурятский предприниматель разгромил «Росгранстрой»

Федералы получили по рукам



Вокруг автомобильного пункта пропуска «Кяхта» на бурятском участке российско-монгольской границы продолжаются грандиозные финансовые «разборки». Этот МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска) является главным автомобильным пунктом пропуска между РФ и Монголией. С сопредельной стороны работает уже монгольский пункт «Алтан-Булак». «Разборки» связаны с расширением пункта.



Иск, как черт из табакерки



Государство ведет расширение кяхтинского МАППа много лет. Его хотели сделать современнее и удобнее. В 2015 году между ФГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» («Росгранстрой») и бурятской фирмой «РациоТехнология» был подписан многомиллионный госконтракт на проведение работ. Цена контракта - 309,79 млн рублей.



Шли годы, и федералы неожиданно подали в суд. Решили взыскать со строительной компании неустойку на сумму 287,38 млн рублей. То есть практически в размере контрактной суммы.



Свои требования «Росгранстрой» обосновал тем, что компания, по его мнению, ненадлежаще исполнила свои обязательства - затянула со сдачей объектов.



Напомним, пропускную способность МАППа хотели довести до тысячи автомобилей в сутки. Предполагалось пропускать до 350 грузовых автомобилей, 600 легковых, до 50 автобусов. Здесь же собирались построить автовокзал, дополнительные павильоны таможенного контроля, пограничной службы, посты санитарного, весового контроля и прочее хозяйство.



В феврале нынешнего года «Номер один» писал о начале федералами судебной баталии за вышеозвученную сумму.



Для строительной компании происходящее стало неожиданностью.



- Мы с этим категорически не согласны, - говорил тогда нашему изданию директор компании Дмитрий Сугадаев.



Контракт должен был быть исполнен к 31 декабря 2015 года. По информации, размещенной на официальном федеральном сайте госзакупок, исполнение контракта было завершено 31 декабря 2018 года.



- Руководство «Росгранстроя» насчитало нам неустойку за несколько лет. Учитывая, как все было, считаю это неправильным, - отмечал тогда предприниматель.



Пограничный «замес»



Подрядчик представил в зале суда документы, что к концу 2015 года по МАПП «Кяхта» были проведены работы на 279,5 млн рублей. А вот с федеральной стороны все оказалось куда пространнее.



«Несмотря на тот факт, что фактически работы были выполнены на сумму 279 495 763,73 рубля, заказчиком приняты работы только на сумму лимитов бюджетного финансирования, выделенных на 2015 год, а это 197 685 674 рубля. Заказчик в ходе переговоров пояснял, что работы не могут быть приняты при отсутствии бюджетного финансирования. Истец не только не производил оплату фактически выполненных в 2015 году работ, но и отказывался принимать эти работы», - пояснила в суде ситуацию бурятская строительная компания.



Единственное, на что удалось уломать пограничную структуру, это когда в последующие годы составлялись акты, то в строке «отчетный период» писался год фактического выполнения работ. Например, в актах за декабрь 2018 года писали, что реально работы сделаны в декабре 2015 года.



В общем, в актах и других документах было отражено, что объекты строились вовремя. Это пригодилось как некая страховка от неустоек и штрафов за просрочку.



Из-за того, что оплата от «Росгранстроя» шла так, как шла, ритм работ бурятских строителей оказался «перекошен». Построить здания - это далеко не все. Еще необходимо оборудовать здания. Поэтому работы по поставке, монтажу и пусконаладке части оборудования пришлось передвинуть на более поздний период.



«Поставка оборудования сопряжена с необходимостью оплаты поставщикам. При отсутствии финансирования и непредставлении со стороны заказчика информации относительно приблизительных сроков поступления денежных средств оплата не могла быть обеспечена подрядчиком без несения значительных дополнительных расходов», - рассказал представитель «РациоТехнологии» на заседании суда.



Без денег



Вызывает удивление, что на реконструкции пункта пропуска в Кяхте вообще что-то делалось без положенного федерального финансирования. Были годы, когда на стройку не поступало из бюджета России ни рубля.



«Несмотря на то, что первоначально финансирование было предусмотрено на 2016 год в сумме 151 453 735,23 рубля, фактически на протяжении 2016-2017 годов оплата работ не производилась. Решение о финансировании строительства было принято только в декабре 2017 года», - рассказал суду подрядчик о том, что творилось на границе.



«РациоТехнология» прямо заявила, что считает себя невиновной - невыполнение обязательств по госконтракту произошло по вине заказчика, допустившего ситуацию, при которой подрядчик в течение трех лет был вынужден производить работы, закупать оборудование за счет собственных средств.



Видя нездоровое положение с финансированием объекта, строители стали просить федералов об изменении сроков выполнения работ по контракту. Просили не раз. Ответ был отрицательным.



Заговор против развития Бурятии?



Складывается впечатление, что кое-кто из федералов хочет, чтобы ключевой автомобильный пункт пропуска РФ на границе с Монголией модернизировался, вводил новые полосы (на въезд-выезд) как можно медленнее, поэтому и затягивают процесс, как могут.



Напомним, что в январе этого года стройку посетила межведомственная комиссия. Насколько нам известно, тогда у чиновника, представлявшего в комиссии таможню, вдруг возникли претензии к таможенной системе радиационного контроля «Янтарь». Встал вопрос чуть ли не о замене оборудования. Что решили по поводу оборудования, так и непонятно, потому что тема чрезмерно долгого расширения МАПП «Кяхта» окружена молчанием. Мы не помним, когда в последний раз кто-то в правительстве Бурятии поднимал этот вопрос.



Есть серьезное подозрение, что затягивание реконструкции связано с тем, что в Москве не хотят выделять на МАПП «Кяхта» дополнительные штатные единицы таможенников. Для расширения работы пункта их численность понадобится нарастить весьма существенно. Это и есть главная версия того, почему реконструкция превратилась в долгострой.



Затяжка за затяжкой...



Дела продвигались чрезвычайно медленно. Как выяснилось на судебном процессе, по части работ длительное время отсутствовали технологические решения. Согласование по ним было получено лишь в 2018 году.



Оказалось, что система распознавания госномеров машин «Авто-Инспектор», предусмотренная проектом, непригодна для обработки госномеров машин Монголии. Новая система «Макроскоп» была согласована заказчиком только в 2018 году.



Тогда же ФГКУ «Росгранстрой» согласовало «РациоТехнологии» использование сети радиосвязи и производственной автоматической телефонной станции. При строительстве инспекционно-досмотрового комплекса согласование на применение роликовых подвесов ВЕ-2 (для подвешивания кабельной линии) было получено в сентябре 2018 года. Еще «Росгранстрой» вдруг сказал, что проектное решение по созданию на МАППе сети радиосвязи TetraFlex не реализуемо и надо будет применить оборудование иной системы радиосвязи. И так далее вплоть до того, что в 2018 году заказчик согласовал применение для пола в боксе досмотра грузового автотранспорта марку бетона, отличную от ранее проектировавшейся.



Суд внимательно выслушал доводы строителей.



Оглашались невиданные вещи - подрядчик выполнил работы, которые сначала не предусматривались контрактом – они были включены в контракт только в 2018 год. Это котлы для котельных, установка кондиционеров и ряд прочих работ. Все это компания- подрядчик сделала за счет экономии получившейся на других работах без изменения цены госконтракта.



Компания Дмитрия Сугадаева признала, что действительно некоторая часть работ не была проведена в срок: озеленение, нагорная канава и др. Но предприниматель подчеркнул в суде, что их выполнение было возможно в самую последнюю очередь, когда сделаны все другие работы по контракту. «Завершение которых было невозможно по вине заказчика», - пояснил он в ходе процесса.



Действительно, как в описанных условиях можно было сдать готовый объект в срок? Никак.



Федеральный истец не сумел склонить Фемиду на свою сторону.



«Документов, свидетельствующих о том, что лимиты бюджетного финансирования обеспечивали окончание строительства к сроку, первоначально согласованному при подписании контракта, истцом в материалы дела не представлено», - указал суд.



Посланец отдела строительства филиала «Росгранстроя» подтвердил, что оплата и принятие заказчиком выполненных работ шли не по факту их выполнения, а по факту доведения до заказчика бюджетного финансирования. А основная часть работ была выполнена в 2015 году.



К контракту было подписано несколько допсоглашений, но изменения, которые происходили с финансированием, не учитывались. Обновленного графика выполнения работ тоже так и не появилось. Зато появился иск к бурятскому подрядчику. В размере, напомним, почти равном сумме госконтракта.



«Неустойка не подлежит начислению и взысканию», - таков был вердикт суда.



Суд также указал на тот факт, что казенное учреждение «Росгранстрой» было обязано согласовать со строительной компанией новые параметры ее контрактных обязательств с учетом лимитов бюджетного финансирования.



«Я считаю, что наша позиция была обоснованной и мы доказали свою правоту», - прокомментировал исход процесса Дмитрий Сугадаев. Он также напомнил, что контракт в итоге был расторгнут по инициативе заказчика.



«Росгранстрой» ощутимо получил по рукам, но подал апелляционную жалобу.



«Мы ознакомились с апелляционной жалобой. «Росгранстрой» ссылается на те же аргументы, что ранее, ничего нового мы не увидели. Ждем решения суда», - отметил Дмитрий Сугадаев.



А тем временем пункт пропуска, в реконструкцию которого государство «вбухало» сотни миллионов рублей, по-прежнему работает не в полную силу.



Петр Санжиев, «Номер один».