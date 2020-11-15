Новые нормативы ЖКХ разорят половину Улан-Удэ

В Бурятии РСТ уходит от ответа о новых тарифах на тепло



Республиканская служба по тарифам по непонятной причине уклоняется от четкого ответа по вопросу разработки обновленных нормативов потребления отопления в жилых домах. Тем временем это очень серьезная реформа, которая значительно скажется на платежах жильцов благоустроенных домов (у одних - в сторону роста, у других - в сторону уменьшения). Но почему-то острейший вопрос ЖКХ окружен тайной.



Под грифом «секретно»?



По нормативу оплачивают отопление жильцы многоквартирных домов, где нет общедомовых теплосчетчиков. Там, где они установлены, норматив не имеет значения – оплата идет по показаниям теплосчетчика.



Домов без счетчиков в республике огромное количество, так как «оприборивание» домов буксует. Именно поэтому разрабатываемые властями нормативы – очень злободневный момент.



«Номер один» задал РСТ простые вопросы. На каком этапе находится разработка обновленных нормативов, когда ориентировочно она завершится? Будут ли разрабатываемые нормативы отличаться от обнародованного в конце прошлого года проекта?



Напомним, в конце 2019 году РСТ уже разработала новые нормативы и проект решения даже опубликовала на своем сайте. Затем внезапно выяснилось, что федералы передвинули крайний срок введения новых цифр на 1 января 2021 года. Бурятская тарифная служба сразу же мгновенно убрала проект с сайта. Но эксперты успели ознакомиться с проектом корректировок. Проанализировав документ, они раскритиковали новые цифры нормативов, заявили о необходимости доработать их, но уже в атмосфере открытости и гласности.



Логично спросить, как сегодня продвигаются дела, будут ли цифры после критики дорабатываться. Или критика не оказала влияния на РСТ? Однако нашему изданию РСТ не захотела прояснить данные аспекты. Ответ ведомства оказался из разряда «вокруг да около». Мы так и не узнали, находится ли разработка на начальном этапе или завершается. Также как не узнали, будут ли обновляемые нормативы отличаться от обнародованных в конце декабря-2019. Если об этом отказались сообщить СМИ, то рядовому гражданину-потребителю тоже вряд ли расскажут.



Зато РСТ показала мастер-класс по изворачиванию и увиливанию. Ответ уложился в восемь абзацев, каждый из которых не по существу задаваемых нами вопросов.



Голая правда



Тем не менее ответ РСТ подтвердил всю катастрофичность нынешнего положения с «оприбориванием» домов. Говоря о проблеме большого увеличения начислений по отоплению в некоторых категориях домов, которая может возникнуть после утверждения обновленных нормативов, ведомство описывает реальность.



«Данную проблему можно решить только при 100%-ной установке приборов учета тепловой энергии у потребителей Республики Бурятия. Однако в настоящее время приборами учета на отопление оснащено не более 20% жилого фонда Республики Бурятия», - обнажили «повелители тарифов» голую правду бурятского ЖКХ.



20% - это катастрофа политики энергосбережения, энергоэффективности. Это многомиллионные перерасходы денег из семейных бюджетов потребителей.



Но вернемся к нашему главному вопросу - что за нормативы так тайно готовят в стенах РСТ?



В настоящее время, к примеру, в Улан-Удэ действует единый норматив по отоплению квартир в домах без домовых счетчиков. От такого принципа уходят. Вместо единого хотят ввести дифференцированные нормативы: дома разделяются на категории (кирпичные дома, панельные дома, 5-, 9-этажные, есть разбивка по годам постройки и т.д.), и для каждой устанавливают отдельный норматив.



Проект, который РСТ обнародовала на сайте в декабре-2019 и тут же убрала, отражал две главных тенденции - падение норматива для новостроек, а также резкий рост для домов до 1999 года постройки. Последний и вызывал бурную критику экспертов, требования гласной разработки нормативов.



Отказавшись рассказать, на каком этапе сегодня находится разработка и что из себя будут представлять обновленные цифры, РСТ своими рассуждениями косвенно лишь подтвердила опасения, что по старым домам, построенным до 1999 года, в Бурятии по-прежнему планируют большой рост норматива. Чиновники написали о социальной напряженности, превышении предельных величин роста платы людей за услугу (в старых домах), нарушении Жилищного кодекса РФ в случае введения новых нормативов.



Региональный бюджет будет вынужден выделять значительные суммы в качестве компенсации.



«Для Республики Бурятия компенсация из республиканского бюджета в связи с введением новых дифференцированных нормативов составит 600 млн рублей ежегодно», - сказали из РСТ.



Исходя из каких величин нормативов выведена сумма компенсации, чиновники умалчивают. Из цифр прошлогоднего проекта нормативов, стремительно убранного с сайта? Или из каких-то других?



Введение новых норм потребления отопления для домов, платящих по нормативу, приведет к введению также новых цифр по ГВС.



«Они по законодательству возрастают на 35% по сравнению с действующими в настоящее время нормативами на горячую воду, что приведет к дополнительной нагрузке на потребителей республики», - сообщила Служба и, повторим, указала, что проблему можно решить, установив теплосчетчики повсеместно.



Отметим, бурятский кризис с оснащением домов общедомовыми теплосчетчиками удивителен еще и потому, что у жильцов есть отличный способ «оприборить» дом без необходимости вносить дополнительные деньги, специально организовывая сбор финансов.



Госстройжилнадзор Бурятии пропагандирует данный способ. «Установка теплосчетчика дает экономию денежных средств минимум в 10%. Именно эти средства можно направить на оплату установки общедомового прибора учета по механизму энергосервисного договора. Средства из экономии по договору энергосервиса. Без привлечения дополнительных средств от населения», - говорят в Госстройжилнадзоре.



Любой дом, любое ТСЖ республики могут узнать подробности данной схемы установки, обратиться за консультацией в ведомство, но пока никакого интересующегося потока, к сожалению, нет.



Петр Санжиев, «Номер один».