Блюда Бурятии имеют шанс получить поддержку федерального минсельхоза

Пять продовольственных брендов из Бурятии, ставших участниками первого национального конкурса «Вкусы России», имеют шанс получить поддержку федерального минсельхоза. По итогам конкурса минсельхоз России запустит программу комплексного продвижения уникальных отечественных продуктов питания, сообщает минсельхозпрод Бурятии.
Как информировал «Номер один», Бурятия представила на конкурс бурятские буузы, байкальскую смолку, боргойское мясо, облепиху и чай бурятских знахарей, которые требуют поддержки в предстоящем голосовании. Это касается и «Байкальской смолки» - серы, которая является продуктом переработки живицы.
«Бурятскую жевательную серу делают только из смолы лиственницы, на долю которой приходится 48 % всей покрытой лесом площади. Смолка сибирской лиственницы обладает вяжущим, ранозаживляющим, противовоспалительным и дезинтосикационным эффектом. Она содержит пальмитиновую, олеиновую и линоленовую жирные кислоты. Серу можно жевать при гастрите, дуодените и других заболеваниях пищеварительного тракта. Кроме того, смолка эффективно помогает в период эпидемии вирусных заболеваний, а также желающим бросить курить», - рассказала главный специалист – эксперт отдела пищевой и перерабатывающей промышленности минсельхозпрода Бурятии Людмила Цеденова.
Она подчеркнула, что необходимо повысить известность экологически чистого натурального продукта, обладающего антисептическим, противовоспалительным, противомикробным и укрепляющим свойствами.
В Древней Руси в качестве лекарственного средства активно использовалась смола хвойных деревьев - сосны, ели, пихты, кедра и лиственницы. За целительные свойства эти смолы в народе получили общее название «живица». Именно ее изучению посвятил многие свои годы один из самых известных хирургов истории Николай Пирогов, живший в 19-м веке. После ампутаций и тяжелых операций использовал живицу кедра, как лучшее антисептическое средство.
По словам зампреда правительства Бурятии по агропромышленному Даба-Жалсан Чирипова, «участие в конкурсе позволит нашим производителям показать уникальность продукции и выйти на российский рынок. Наша цель — познакомить с многообразием вкусов и показать потенциал наших продуктов питания. Ведь экологические продукты из Бурятии не только вкусны, но и полезны для здоровья».
Победителей гастрономического состязания в декабре назовет конкурсная комиссия. А с 19 ноября по 2 декабря пройдет народное голосование. Каждый житель России сможет поддержать любимый продукт и свой регион. Всего выберут финалистов в восьми номинациях.
Голосование пройдет на официальном сайте конкурса вкусыроссии.рф.
Фото: pixabay.com
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