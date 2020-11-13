Бурятия получит 22 гранта на развитие туризма

Ростуризм объявил победителей всероссийского конкурса



Гранты до 3 миллионов рублей каждый на развитие туризма получат 22 проекта из Бурятии, включая пять межрегиональных проектов, инициированные предпринимателями из других субъектов РФ. Их проекты будут реализованы не только на территории Бурятии, но и в других регионах, сообщили в минтуризма республики.



Из 22 победивших проектов семь проектов представлены Тункинским районом и входят в туристко-рекреационный кластер «Тункинская долина». Это проекты этнокомплекса «Саянский марал», экологической тропы «Саянский марал», проект открытия гостиничного туристического комплекса «У Кузьмича» на озере в местности Улан Горхон Тункинского района, организация безбарьерной среды в санатории «Саяны», проект по организации вело-,лыжных и пешеходных маршрутов на курорте «Аршан», проект по организации туров на снегоходах на «Аршане», проект по восстановлению и строительству инфраструктуры минеральных источников Тункинской долины Папий–Аршан и Субурга.



Интересен проект этнокомплекса «Саянский марал». Он подразумевает приобретение и установку семи модульных гостиниц для проживания в уникальном уголке Тункинского национального парка с первозданной природой и лечебными эндемичными растениями, вблизи потухших вулканов и источников минеральных целебных вод. Это - высокогорье Восточных Саян, окруженное великолепным видом на 33 тункинских гольца. Дополнительно гости этнокомплекса «Саянский марал» будут получать оздоровление с помощью пантов марала.



Проект «Тотем» - сеть тематических глэмпингов (разновидность кемпинга, объединяющая в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе) выиграл пять грантов в направлении «Приобретение туристского оборудования». Сеть глэмпингов – это несколько глэмпинговых лагерей, организуемых в Бурятии и расположенных в шести различных локациях, отличающиеся тематикой оформления и содержанием времяпрепровождения. Все точки размещения связаны между собой общей концепцией, но при этом каждая предлагает свой тематический продукт. Все глэмпинги будут расположены на предполагаемой к развитию особо охраняемой природной территории регионального значения – в местности «Побережье Байкала» (Прибайкальский район).



К оригинальным проектам, выигравшим грант, можно также отнести: проект мобильного приложения для самостоятельного туризма «Электронный гид по Республике Бурятия», проект кумысолечебницы в Селенгинском районе, проект туркомплекса «Меркитская крепость», проект выставочного пространства в этнокомплексе «Гранд Юрта».



Санатории также получат грантовую поддержку: это проект реконструкции помещения киноконцертного зала «Нерпа» в санатории «Горячинск», проект организации безбарьерной среды в санатории «Саяны».



Согласно условиям конкурса, получатели грантов (российские юрлица и индивидуальные предприниматели), вложат в свои проекты собственные средства – не менее 30% от объема запрашиваемого гранта. Максимальная сумма гранта для каждой одобренной заявки не превысит 3 миллиона рублей. До конца года все грантополучатели должны заключить соглашения с Ростуризмом. Период реализации гранта составляет 6 месяцев с момента заключения соглашения. Мониторинг исполнения целей гранта в республике будут вести Ростуризм и министерство туризма Бурятии.



Напомним, в сентябре этого года правительство РФ выделило 1,2 миллиарда рублей на гранты для развития внутреннего и въездного туризма. Ростуризм объявил конкурс на получение грантов 21 сентября. Заявки принимались с 22 сентября по 8 октября. Всего был на конкурс заявился 4061 проект, после проверки заявок на предмет их соответствия требованиям до конкурса допущено 2735 заявок. Было подано 67 заявок, планирующих реализацию проекта в Бурятии. Из них: 53 проекта – это предприниматели из Бурятии, 14 проектов – это предприниматели из других регионов.



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