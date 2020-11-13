В Улан-Удэ нашлась пропавшая 30-летняя горожанка

Она находилась у друзей в Иволгинском районе, с ней все в порядке



В Улан-Удэ полицейскими найдена 30-летняя жительница города Лариса Белькова.



Горожанка сама вышла на связь с полицией и родственниками после того, как от знакомых узнала о собственном розыске (информация была распространена в СМИ и социальных сетях). Известно, что все это время она находилась у друзей в Иволгинском районе. С ней все в порядке, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Фото: «Номер один»

В Улан-Удэ полицейскими найдена 30-летняя жительница города Лариса Белькова. Напомним , девушка 1 ноября ушла из дома на улице Кабанской.Горожанка сама вышла на связь с полицией и родственниками после того, как от знакомых узнала о собственном розыске (информация была распространена в СМИ и социальных сетях). Известно, что все это время она находилась у друзей в Иволгинском районе. С ней все в порядке, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Фото: «Номер один»