В Бурятии глава поселка приговорен к судебному штрафу в 35 тыс рублей

Он незаконно передал бизнесмену брошенный многоквартирный дом, жильцы которого сохранили права собственности



В Бурятии суд признал виновным в «служебном подлоге» (ч. 1 ст. 292 УК РФ) главу поселка Валерия Кузьмина, назначив ему судебный штраф за совершение преступления, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



Следствием и судом установлено, что 15 августа прошлого года Кузьмин, действуя от лица администрации, незаконно распорядился чужим имуществом. А именно - составил фиктивные документы на продажу и передачу аварийного, непригодного для проживания многоквартирного дома местному индивидуальному предпринимателю для демонтажа здания и распродажи пригодных для использования материалов. Дом тогда считался заброшенным, жильцы покинули квартиры. Однако право собственности на них за людьми сохранялось.



После возбуждения уголовного дела чиновник признал свою вину, раскаялся. Возместил ущерб за вред причиненный имуществу собственникам дома. В связи с тем, что он впервые совершил преступление небольшой тяжести, следствие и суд посчитали возможным применить к подозреваемому должностному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа с прекращением уголовного дела.

Постановлением суда главе поселения назначен штраф в размере 35 тысяч рублей.



Фото: «Номер один»

