Два северных района Бурятии уходят в ночь с угрозой отключений света

Энергетики продолжают восстановительные работы в Баргузинском и Курумканском районах



Энергетики предупреждают о возможных точечных ограничениях электроснабжения в Баргузинском и Курумканском районах в связи с восстановительными работами на линии Горячинск – Усть-Баргузин, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



Напомним, 13 ноября в 12:41 по местному времени произошло технологическое нарушение на линии электропередач 110 кВ Горячинская – Усть-Баргузин. Под отключение попали 41 населенный пункт в Курумканском и Баргузинском районах. Через час специалисты Россети Сибирь в Бурятии восстановили электроснабжение потребителей по резервной схеме.



К сожалению, пока установить причину технологического нарушения не удалось, а значит, нет возможности восстановить электроснабжение по обычной схеме. Ситуация осложняется большой протяженностью линии электропередачи 73 км, которая проходит через тайгу и горы.



Для скорейшей ликвидации последствий нарушения энергетики привлекли дополнительные силы и средства. Сейчас в восстановительных работах участвуют 27 человек, семь единиц техники.



В связи со сложившейся ситуацией энергетики предупреждают о возможном точечном ограничении электроснабжения в этих районах. По всем вопросам, касающимся восстановления электроснабжения потребителей, потребители могут обратиться по телефону горячей линии 8-800-1000-380 (звонок бесплатно).



Фото: rosseti-sib.ru

